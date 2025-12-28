深圳地铁4条新线12.28齐通车！东门站开通 一出直达商场 大鹏沙滩看海首线／罗湖直达机场

深圳地铁2025｜继去年12月28日有5条新线通车后，于一年后的12月28日，深圳地铁再度有4条新线通车！包括有5号线西延段、8号线三期、11号线二期（红岭南段）及13号线一期北段，当中更有超方便的「东门站」，一出就直达商场，让港人北上玩乐更方便舒适。

深圳地铁12.28开通4条新线！「行街专线」东门站开通 直达老街商场

深圳地铁宣布5号线西延段、8号线三期、11号线二期（红岭南段）及13号线一期北段这4条新线，于2025年12月28日早上10时18分正式通车。这次开通后，深圳市城市轨道交通线网（含有轨电车）的营运总里程将达至634.5公里，车站则增至441座，线网密度稳居国内城市首位。

而于今日（28日）新线通车首日，未到10时已有不少市民在各个新车站外等候，准备第一时间「抢闸」体验。在4条新线当中，除了有港人最期待的「东门站」启用外，另外还有首条直达大鹏半岛溪涌多个沙滩的「看海专线」，以及可由罗湖直达深圳机场的「机场快线升级版」等，更方便旅客出游。

1. 5号线西延段︰行街专线 东门站一出直达商场

1. 5号线西延段︰行街专线 东门站一出直达商场

车站︰黄贝岭站 ⇄ 湖贝站 ⇄ 东门站 ⇄ 大剧院站

5号线西延段全长2.88公里，起点为5号线的前终点站「黄贝岭站」，新增湖贝、东门及大剧院3个车站，将5号线的服务直接延伸至罗湖市中心。每站相隔约3分钟，不仅有效分流了黄贝岭转乘站的人流，更让市民及游客出行变得更便利。

其中于「东门站」一出站，即直达人气的东门步行街商圈，以后行老街毋须再转乘。而在「大剧院站」，乘客除可直达深圳万象城及书城等多个人气商场外，还可轻松转乘1号及2号线，快速往返深圳各区。



2. 8号线三期：看海专线 大鹏新区首线

2. 8号线三期：看海专线 大鹏新区首线

车站︰小梅沙站 ⇄ 溪涌站

备受瞩目的8号线三期，虽然仅延伸一站至「溪涌站」，但令人极为期待，皆因这条新线开通正式结束了大鹏新区无地铁的历史。 新线全长3.69公里，贯通2号线及8号线一/二期，形成一条串连南山、福田、罗湖、盐田至大鹏的「看海专线」。

有摄影爱好者表示，以往如要由福田到大鹏拍照，乘车需约两个多小时，但地钟新线开通后，现只需一个多小时便可直达溪涌，非常方便。而对港人来说同样便捷，于莲塘口岸过关后乘搭8号线，便可一直坐到大鹏海滩，省却不少乘车时间。

3. 11号线二期（红岭南段）：机场快线升级版 罗湖去机场毋须转车

3. 11号线二期（红岭南段）：机场快线升级版 罗湖去机场毋须转车

车站︰岗厦北站 ⇄ 福星站 ⇄ 华强南站 ⇄ 红岭南站

11号线二期起点为「岗厦北站」，尾站是「红岭南站」，其中岗厦北至华强南已于2024年底开通，而这次启用的红岭南段则全长2.3公里，快速串联起宝安、南山、罗湖、龙岗及坪山5大区，将这条机场快线引入罗湖中心区，实现了由市中心60分钟直达机场的目标，毋须再转车，大大提升市民跨区上班的效率。

4. 13号线一期北段：科技园区救命线 深圳湾口岸直达光明区

4. 13号线一期北段：科技园区救命线 深圳湾口岸直达光明区

车站︰高新中站 ⇄ 高新北站 ⇄ 西丽高铁站 ⇄ 石鼓站 ⇄ 留仙洞站 ⇄ 百旺港大站 ⇄ 应人石站 ⇄ 罗租站 ⇄ 石岩站 ⇄ 上屋站

被誉为「南北动脉」的13号线，其一期北段只设9个站，起点为「高新中站」，终点为「上屋站」，将深圳湾口岸、西丽综合交通枢纽、南山科技园、留仙洞总部基地等重点区域串连起来，开通后由深圳湾口岸前往光明区上屋站，只需37分钟。

资料来源︰深圳地铁、深圳发布