珠海美食2026｜珠海8大人气海鲜餐厅攻略 视帝撑大排档爆膏蟹/横琴生蚝火锅/鲍鱼啫啫煲/消夜好去处（附地址/交通）
发布时间：00:10 2026-01-03 HKT
广东省南部珠海市是《新闻女王》Man姐佘诗曼的家乡，毗邻大湾区城市澳门、中山、江门，有港珠澳大桥与香港相连，香港人到珠海快闪旅游十分方便，最近视帝马德钟就打卡吃海鲜好去处珠海深井村，大家不妨参考本文介绍的人气餐厅，到珠海享用特色海鲜美食。
1. 发仔大排档 马德钟叹爆膏奄仔蟹
珠海是「百岛之城」，海产丰富，最近视帝马德钟就在视频分享，到横琴发仔大排档吃海鲜餐。发仔大排档开业十多年，深受街坊欢迎，海鲜美食现点现做，马德钟分享爆膏斗门奄仔蟹、又脆又嫩炭烧横琴蚝￥68、肥美罗氏虾、足料潮汕砂锅海鲜粥￥88，还有荔枝柴烧鸡￥88、古法深井烧鹅￥88、正宗普宁炸豆腐￥38等。网红美食有豉椒炒花甲￥42、椒盐皮皮虾￥88等。
发仔大排档—长隆深井店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：11:00-22:30
- 地址：广东省珠海市香洲区横琴新区横琴镇长隆大道深井村55号第一层
- 交通：
- 公交152路、Z50路、Z51路、Z56路、N20路
- 自驾导航「发仔大排档长隆深井店」，停车位充足
- 电话：13790197727
2. 水禾轩 自选活海鲜现捞现宰现蒸
水禾轩是「大众点评必吃榜」上榜餐厅，邻近拱北口岸，地方超级大，入座不用等位，免费泊车。主打蒸汽海鲜，桌子中间设蒸炉，蒸制可以保持食材鲜味。开放式海鲜自选区，生猛海鲜现点现宰，也有海鲜拼盘，鱼类、贝类一份一份配搭好。必吃爆膏大闸蟹、清蒸鲍鱼、蒜蓉清蒸生蚝、鲩鱼片、杂锦刺身拼盘等。人气美食有鲜肉饼蒸蟹、采用广西果园谷饲走地鸡的一品鸡。
水禾轩．海鲜蒸汽主题餐厅—拱北店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：11:00-14:30、17:00-22:00
- 地址：广东省珠海市香洲区九洲大道西1031号、1033号、1035号
- 交通：
- 公交14路、46路、605路、609路、992路
- 自驾导航「水禾轩海鲜蒸汽主题餐厅拱北店」，停车免费
- 电话：0756-8112929
3. 枫记烧蚝 抵食蒜蓉烤小蚝￥28
枫记是「大众点评必吃榜」上榜餐厅，邻近珠海渔女、日月贝等景点，供应大排档风味海鲜，是旅游消夜好去处。主打生蚝，尺码有大、中、小，做法有原味烤、蒜蓉烤、酥炸、汤煮等，生蚝一打一打的上，十分抵食，必吃原味烤生蚝原汁鲜甜￥108、蒜蓉烤大蚝￥68、蒜蓉烤中蚝￥45、蒜蓉烤小蚝￥28。人气美食有烤大虾￥38、蒜蓉烤扇贝￥38、蒜蓉烤带子￥45、蒜蓉烤鲍鱼￥45等。
枫记烧蚝—香洲商业城店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：18:00-01:30
- 地址：广东省珠海市香洲区香洲凤凰北路1004号香洲商业城一楼26号舖
- 交通：
- 公交2路、10A路、K1路、K3路、K8路
- 自驾导航「珠海市香洲区香洲商业城」，商场有700个车位，60分钟免费停车，停车收费每小时￥5元起
4. 海之鲜 必吃足料金蒜炭烧横琴生蚝
海之鲜是横琴网红餐厅，毗邻长隆度假区最新主题乐园长隆飞船乐园，整条街都是海鲜大排档，很多游客都是白天到乐园游玩，晚上全家出动吃海鲜餐。海鲜现炒现制，用料充足。必吃招牌菜蒜蓉粉丝鲍鱼、招牌金蒜炭烧横琴生蚝6只￥72、香辣蟹、椒盐皮皮虾￥108、避风塘炒龙虾、招牌海鲜粥￥88、椒盐濑尿虾￥78、金蒜粉丝蒸扇贝6只￥90、手打墨鱼饼￥48、椒盐九肚鱼￥25。
海之鲜大排档—横琴长隆店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：10:00-01:00
- 地址：广东省珠海市香洲区横琴新区红旗村海河街6栋
- 交通：公交86路、14路、K10路、K11路
- 电话：0756-8842739、13302862588
5. 渔洋鲜 自备海鲜船运送生猛海产
老字号渔洋鲜开业二十年，邻近长隆海洋王国，是乐园游客吃海鲜晚餐消夜好去处，饭后步行5分钟到横琴步行街继续夜游。餐厅老板自备海鲜船运送海鲜，保证食材新鲜，门口海鲜池有生猛海鲜，透明厨房看到做菜过程。必吃横琴现开烤大生蚝￥52、盐焗花螺￥118、椒盐皮皮虾￥128、豉椒炒花甲￥48、清蒸本岛海鲈鱼￥78、蒜蓉粉丝蒸扇贝￥38、海鲜砂锅粥￥68、白灼本地海虾￥48、蒜蓉蒸波士顿龙虾￥388。
渔洋鲜海鲜大排档—横琴长隆总店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：08:00-02:00
- 地址：广东省珠海市香洲区宝兴路23号101一楼
- 交通：
- 公交61路
- 自驾导航「渔洋鲜海鲜大排档」，门口有免费停车场
- 电话：18666116778
6. 蚝城 超值海鲜鸡火锅 4人餐￥208
蚝城．横琴生蚝海鲜火锅在珠海拱北口岸对面，营业至凌晨1时，生意火旺，在「大众点评」团购套餐尤其划算，生蚝鸡4人套餐￥208，包括滋补锅底、横琴生蚝、清远鸡、脆肉鲩、响铃卷、冬菇、蔬菜、河粉等。人气美食有横琴生蚝￥50、爆膏罗氏虾￥45、脆肉鲩￥35、水鱼鸡煲￥78、濑尿虾￥90、烤扇贝￥15、炭烤生蚝￥60、
珠海蚝城．横琴生蚝海鲜火锅—拱北店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：11:30-01:00
- 地址：广东省珠海市香洲区围基路和园大厦首层1号舖（近福海港大酒店、和园大厦停车场出入口处）
- 交通：
- 公交Z15路、G10路、B1路、82路
- 自驾导航「蚝城横琴生蚝火锅拱北二店」，旁边有收费停车场
- 电话：13169622951
7. 啫苑 原汁原味海胆鲍鱼啫啫煲
啫苑珠海新店位于购物公园，能够在美食林立的商场突围而出，全靠即叫即制的瓦煲菜式款式多，保留海鲜的原汁原味，热腾腾的煲仔菜在冬天更受欢迎。打卡美食海胆鲍鱼啫煲色彩鲜艳，叫人垂涎。必吃台山生啫黄鳝￥48、秘制啫生蚝￥78、百秒黄花鱼￥38、生啫中山脆肉鲩￥58、蒜蓉粉丝虾和贝￥38、酱汁香啫鱿鱼须￥68、油盐焗开边虾￥58。
啫苑．广州啫啫煲．干蒸菜—玖州道店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：11:00-16:00、17:00-21:30
- 地址：广东省珠海市香洲区九洲大道十五巷17号玖洲道购物公园3栋2楼206
- 交通：公交13路、60路、62路、69路
- 电话：15362788636
8. 金悦轩 拱北口岸高档粤式海鲜
金悦轩是「大众点评」珠海美食热门榜第一名，走高档粤式海鲜餐厅路线，起源于澳门，珠海总店邻近拱北口岸，是吃海鲜餐好去处。招牌菜砂窝花胶响螺汤￥98、法国红酒冻鹅肝￥238、鲜虾金钱蟹盒￥48、竹笙立鱼蓉粥￥31等。海鲜火锅必吃配料加拿大象拔蚌、阿拉斯加蟹、澳洲龙虾、A5和牛片和雪花和牛拼盘。还有人气烧鹅￥98。
金悦轩海鲜酒家—珠海总店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：09:00-14:30、17:00-21:30
- 地址：广东省珠海市香洲区拱北街道情侣南路265号日华商业广场B区1-3层
- 交通：公交2A路、13路、31路、36路、101路内环
- 电话：0756-8113125、0756-8133133
- 网址：按此
《新闻女王》Man姐佘诗曼祖家在珠海官塘村，有七百多年历史，村内有众多青砖、灰塑彩画的广府民居，祠堂、庙宇、「鹏轩学舍」、「观塘学校」，而中西合璧的「卓肥七故居」外廊以拱券和浮雕装饰。其中「佘氏大宗祠」现在作为村史馆，展示近二百张照片和三十多件展品。佘诗曼曾回官塘村祖祠拜祭，还参观佘氏大宗祠，和到访她祖父于长塘东巷的两座祖屋。官塘村出品的民间美食茶果有百年历史，2006年入选广东省非物质文化遗产，官塘茶果种类多，萝卜糕、马蹄糕、红豆糕、五指抓等咸甜俱备。
珠海唐家湾镇有1300年历史，是广东五大文化名镇之一，也是珠海市的文化溯源地，保留较完整的村落「唐家湾古镇」，与香港大屿山隔海相望。古镇保留明末清初的建筑群，浮雕花板、屋脊图腾、砖雕、木雕都有特色。镇内景点有魁星文武庙、苏兆征故居、赤花山、唐家湾博物馆、唐家三庙等，还有咖啡室、小吃美食店、文创小店、文艺工作室。