珠海美食2026｜珠海8大人气海鲜餐厅攻略 视帝撑大排档爆膏蟹/横琴生蚝火锅/鲍鱼啫啫煲/消夜好去处（附地址/交通）

广东省南部珠海市是《新闻女王》Man姐佘诗曼的家乡，毗邻大湾区城市澳门、中山、江门，有港珠澳大桥与香港相连，香港人到珠海快闪旅游十分方便，最近视帝马德钟就打卡吃海鲜好去处珠海深井村，大家不妨参考本文介绍的人气餐厅，到珠海享用特色海鲜美食。

1. 发仔大排档 马德钟叹爆膏奄仔蟹

珠海是「百岛之城」，海产丰富，最近视帝马德钟就在视频分享，到横琴发仔大排档吃海鲜餐。发仔大排档开业十多年，深受街坊欢迎，海鲜美食现点现做，马德钟分享爆膏斗门奄仔蟹、又脆又嫩炭烧横琴蚝￥68、肥美罗氏虾、足料潮汕砂锅海鲜粥￥88，还有荔枝柴烧鸡￥88、古法深井烧鹅￥88、正宗普宁炸豆腐￥38等。网红美食有豉椒炒花甲￥42、椒盐皮皮虾￥88等。

营业时间：11:00-22:30

地址：广东省珠海市香洲区横琴新区横琴镇长隆大道深井村55号第一层

交通：

公交152路、Z50路、Z51路、Z56路、N20路 自驾导航「发仔大排档长隆深井店」，停车位充足

2. 水禾轩 自选活海鲜现捞现宰现蒸

水禾轩是「大众点评必吃榜」上榜餐厅，邻近拱北口岸，地方超级大，入座不用等位，免费泊车。主打蒸汽海鲜，桌子中间设蒸炉，蒸制可以保持食材鲜味。开放式海鲜自选区，生猛海鲜现点现宰，也有海鲜拼盘，鱼类、贝类一份一份配搭好。必吃爆膏大闸蟹、清蒸鲍鱼、蒜蓉清蒸生蚝、鲩鱼片、杂锦刺身拼盘等。人气美食有鲜肉饼蒸蟹、采用广西果园谷饲走地鸡的一品鸡。

营业时间：11:00-14:30、17:00-22:00

地址：广东省珠海市香洲区九洲大道西1031号、1033号、1035号

交通：

公交14路、46路、605路、609路、992路 自驾导航「水禾轩海鲜蒸汽主题餐厅拱北店」，停车免费

3. 枫记烧蚝 抵食蒜蓉烤小蚝￥28

枫记是「大众点评必吃榜」上榜餐厅，邻近珠海渔女、日月贝等景点，供应大排档风味海鲜，是旅游消夜好去处。主打生蚝，尺码有大、中、小，做法有原味烤、蒜蓉烤、酥炸、汤煮等，生蚝一打一打的上，十分抵食，必吃原味烤生蚝原汁鲜甜￥108、蒜蓉烤大蚝￥68、蒜蓉烤中蚝￥45、蒜蓉烤小蚝￥28。人气美食有烤大虾￥38、蒜蓉烤扇贝￥38、蒜蓉烤带子￥45、蒜蓉烤鲍鱼￥45等。

营业时间：18:00-01:30

地址：广东省珠海市香洲区香洲凤凰北路1004号香洲商业城一楼26号舖

交通：

公交2路、10A路、K1路、K3路、K8路 自驾导航「珠海市香洲区香洲商业城」，商场有700个车位，60分钟免费停车，停车收费每小时￥5元起

4. 海之鲜 必吃足料金蒜炭烧横琴生蚝

海之鲜是横琴网红餐厅，毗邻长隆度假区最新主题乐园长隆飞船乐园，整条街都是海鲜大排档，很多游客都是白天到乐园游玩，晚上全家出动吃海鲜餐。海鲜现炒现制，用料充足。必吃招牌菜蒜蓉粉丝鲍鱼、招牌金蒜炭烧横琴生蚝6只￥72、香辣蟹、椒盐皮皮虾￥108、避风塘炒龙虾、招牌海鲜粥￥88、椒盐濑尿虾￥78、金蒜粉丝蒸扇贝6只￥90、手打墨鱼饼￥48、椒盐九肚鱼￥25。

5. 渔洋鲜 自备海鲜船运送生猛海产

老字号渔洋鲜开业二十年，邻近长隆海洋王国，是乐园游客吃海鲜晚餐消夜好去处，饭后步行5分钟到横琴步行街继续夜游。餐厅老板自备海鲜船运送海鲜，保证食材新鲜，门口海鲜池有生猛海鲜，透明厨房看到做菜过程。必吃横琴现开烤大生蚝￥52、盐焗花螺￥118、椒盐皮皮虾￥128、豉椒炒花甲￥48、清蒸本岛海鲈鱼￥78、蒜蓉粉丝蒸扇贝￥38、海鲜砂锅粥￥68、白灼本地海虾￥48、蒜蓉蒸波士顿龙虾￥388。

营业时间：08:00-02:00

地址：广东省珠海市香洲区宝兴路23号101一楼

交通：

公交61路 自驾导航「渔洋鲜海鲜大排档」，门口有免费停车场

6. 蚝城 超值海鲜鸡火锅 4人餐￥208

蚝城．横琴生蚝海鲜火锅在珠海拱北口岸对面，营业至凌晨1时，生意火旺，在「大众点评」团购套餐尤其划算，生蚝鸡4人套餐￥208，包括滋补锅底、横琴生蚝、清远鸡、脆肉鲩、响铃卷、冬菇、蔬菜、河粉等。人气美食有横琴生蚝￥50、爆膏罗氏虾￥45、脆肉鲩￥35、水鱼鸡煲￥78、濑尿虾￥90、烤扇贝￥15、炭烤生蚝￥60、

营业时间：11:30-01:00

地址：广东省珠海市香洲区围基路和园大厦首层1号舖（近福海港大酒店、和园大厦停车场出入口处）

交通：

公交Z15路、G10路、B1路、82路 自驾导航「蚝城横琴生蚝火锅拱北二店」，旁边有收费停车场

7. 啫苑 原汁原味海胆鲍鱼啫啫煲

啫苑珠海新店位于购物公园，能够在美食林立的商场突围而出，全靠即叫即制的瓦煲菜式款式多，保留海鲜的原汁原味，热腾腾的煲仔菜在冬天更受欢迎。打卡美食海胆鲍鱼啫煲色彩鲜艳，叫人垂涎。必吃台山生啫黄鳝￥48、秘制啫生蚝￥78、百秒黄花鱼￥38、生啫中山脆肉鲩￥58、蒜蓉粉丝虾和贝￥38、酱汁香啫鱿鱼须￥68、油盐焗开边虾￥58。

8. 金悦轩 拱北口岸高档粤式海鲜

金悦轩是「大众点评」珠海美食热门榜第一名，走高档粤式海鲜餐厅路线，起源于澳门，珠海总店邻近拱北口岸，是吃海鲜餐好去处。招牌菜砂窝花胶响螺汤￥98、法国红酒冻鹅肝￥238、鲜虾金钱蟹盒￥48、竹笙立鱼蓉粥￥31等。海鲜火锅必吃配料加拿大象拔蚌、阿拉斯加蟹、澳洲龙虾、A5和牛片和雪花和牛拼盘。还有人气烧鹅￥98。

文：林乐乐 图：马德钟vlog、水禾轩海鲜蒸汽主题餐厅拱北店、枫记烧蚝、紫蘼喵@小红书、海之鲜大排档、渔洋鲜海鲜大排档、小红书

