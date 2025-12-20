珠海跨年好去处2026｜珠海6大景点跨年活动攻略 长隆烟花秀/1000架无人机/彩灯晚会 大湾区旅游推介（附地址/交通）

珠海位于广东省南部，与澳门、中山、江门为邻，有港珠澳大桥与香港相连，香港人到大湾区旅游，无论乘搭喷射飞航、直通巴士、金巴往返珠海都非常方便。圣诞、除夕、新年假期将至，珠海率先公布跨年限定活动，大家不妨到珠海度假，一齐倒数迎新年。

1. 长隆海洋王国烟花秀 抢购夜场特惠门票￥229

长隆海洋王国是世界级大型海洋主题乐园，国家5A级景区，除了必看拥有五项健力士纪录的鲸鲨馆、珍稀动物、玩刺激机动游戏外，12月31日有跨年夜场，特别加入三场主题烟花秀：20:00海洋烟花派对（1000架无人机化作发光鲸群）、22:00可乐烟花派对、24:00跨次元烟花派对；艺人吴若希、丁子朗、谷娅溦登台大唱港乐金曲，人气虚拟歌姬天依在光影鲸群中演唱，海洋夜光大巡游，万人干杯送旧迎新，抵玩跨年夜场特惠门票￥229，预购额满即止。

跨年夜场特惠票￥229 跨年夜场标准票￥259

2. 长隆飞船乐园国际嘉年华 虎鲸长公主三隆庆生

2024年7月开放的长隆飞船乐园，是全球最大室内乐园，拥有超过30种游乐设备，可玩机动游戏、观看海洋动物。12月特备节目有冬日亮灯、粉光虎鲸圣诞树、blingbling雪精灵穿梭、诗歌班献唱、广州廿十四味女团登场、深海马戏嘉年华Plus版、二次元玩家最爱的COSER巡游。重头节目探访虎鲸家族，并为「霸气新秀」虎鲸长公主三隆庆生，三大虎鲸音乐秀轮流上演，还有虎鲸嘉年华大巡游。

3. 海泉湾神秘岛迎新派对 千盏孔明灯升空祈愿

海泉湾度假区位于珠海西部海滨，以海洋温泉为核心，神秘岛主题乐园有精彩刺激的高科技游乐设施及地中海风格建筑，适合一家大细玩乐。今年除夕晚至翌年1月2日，连续三天举行大型狂欢派对，有市集吃喝玩乐，放孔明灯祈愿，夜场舞台升级，有艺术团歌舞表演、摇滚乐队、超嗨火舞秀、互动游戏、幸运抽奖，除夕当日第2006、2026位入场游客可得黄金门票，晚上在广场上齐齐倒数，欣赏璀璨亮丽烟火秀，共同迎接新年。

4. 唐家古镇共乐灯会 穿越千年的梦幻旅程

唐家古镇今年的共乐灯会，以「凤凰于飞，山海幻境」为主题，通过林海擎天、深海探秘、山海幻境和云海欢聚四大主题的彩灯组合，带来一场穿越千年的梦幻旅程，12月31日夜场延长至翌日00:30，一齐度过除夕夜。打卡森林极光秀、水上花神渔灯舞、现场音乐演出、无人机飞舞。四十多个特色市集摊位，提供不同风味的地道美食和文创产品。

日期：12月31日（夜场延长至翌日00:30）至2026年3月3日／日场10:00至16:00／夜场17:00至22:00（2月16日除夕闭园休息）

地址：珠海市香洲区唐家湾镇山房路234号

交通：

公交3路、3A路、10A路、K1路、K2路、B20路、66路、68路、69路 自驾停车：一、唐家古镇游客服务中心停车场；二、共乐园1号/2号/3号停车场；三、港湾1号停车场（距离唐家古镇及共乐园较远）

5. 城市阳台4周年 水上飞人极限挑战

正方优和汇．城市阳台邻近人气景点珠海渔女、望海楼、海滨公园等，是年轻人打卡热点，适逢4周年志庆，带来《奇「肆」妙想暖冬季》活动，在翠湖上表演水上飞人，每场15分钟，指定日子每日三场16:30/18:30/20:30，表演者在空中展现极限挑战的勇气、人体与水流共舞的艺术，既有震撼的高空特技，也是浪漫的水火交织，令人叹为观止。

6. 励骏庞都广场葡式建筑 冬日飘雪迎新年

励骏庞都广场位于横琴口岸对面，交通方便，2019年12月开业，以十七世纪葡萄牙曼奴式建筑风格称著，有宫殿的古雅宏伟，骑楼、拱廊、圆柱、窗框、雕花，加上购物、饮食设施齐全，是旅游打卡好去处，跨年更每晚有五场飘雪，每场10分钟，城市飘雪美景虽然短暂，但充满冬浪漫情怀，大家行过路过不要错过。

文：林乐乐 图：珠海长隆海洋王国、珠海长隆宇宙飞船、珠海海泉度假区、唐家古镇、正方优和汇．城市阳台、励骏庞都