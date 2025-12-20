深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点

港人喜欢北上深圳消费，除了购物玩乐，有人亦会到近郊地区欣赏自然景色，享受慢活时光。最近深圳地铁宣布12月28日开通位于大鹏新区的地铁线「溪涌站」，属8号线第三期工程，进一步贯通起2号及8号线多个地区，届时可以由福田、罗湖等地区直达大鹏新区溪涌站，到访3大必去海岸景点，港人出行更方便！

深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌

深圳地铁路线四通八达，近年更不断进行扩展及改善工程，进一步串连起深圳不同地区，方便市民及游客出行。连接深圳东西部、贯通2号及8号线的8号线第三期工程进入倒数阶段。此工程起于小梅沙站，终于大鹏新区溪涌站，全长3.69公里，而大鹏新区首条地铁亦将于12月28日开通，届时从市区前往山海地区更为便捷。

串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点

溪涌站以「阳光+」理念为核心，巧妙融入「生态绿谷」概念，将古树意象融入建筑及灯光，墙面灵感取自远山轮廓，站内以绿色为主调甚具生命力。线路开通后，将串连起南山、福田、罗湖、盐田及大鹏新区，有助提升东部沿海地区的通勤效率。港人可于莲塘口岸过关后，沿深圳地铁轻松抵达溪涌站，前往大鹏新区。

溪涌站附近不乏海岸景点，如溪涌度假村拥有约长600米私人海滩，沙质细腻，海水清澈，集住宿、餐饮、娱乐于一体。至于深葵路则被不少市民誉为「深圳最美海边公路」，沿路依山傍海，串起多个海滩及观景点，适合漫步。背仔角栈道为盐田海滨栈道东端的最后一段，临海而建，视野开阔，可近距离欣赏海水与礁石景观，傍晚还能观赏到海边日落，景色一流！

