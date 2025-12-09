港人亲历日本7.5级地震 酒店剧烈摇晃如劫后余生！1逃生关键上锁引恐慌 事后执定「走佬袋」：感恩身边人冇事

日本青森县东外海于12月8日深夜发生7.5级地震，日本气象厅一度发出海啸警报，位处相关地区人士需要立即前往安全地方避难。不少港人喜爱到日本旅游，有身处北海道的香港旅客当时身处酒店，强烈的地震导致酒店剧烈摇晃，甚至令他移动困难。当他与其他住客一同准备逃生时，竟发现1个逃生关键竟然上锁，幸最后成功离开。惟事主事后返回房间休息仍犹有余悸，翌日余震时亦感心惊胆颤，「感恩身边嘅人同自己都冇事」。

港人亲历日本7.5级地震 酒店剧烈摇晃如劫后余生！

香港鲜有发生地震，故此旅游时不幸发生地震，不少港人或一时未能反应过来。日本青森县东外海于12月8日深夜发生7.5级地震，有港人当时正身处北海道的酒店内，先听到警报声并感到强烈震动，事主形容「好难行，要即刻坐低地下𠮶款」。当震动暂停之后，事主立即带同护照、银包、电话、车匙离开酒店房，一到楼层出口时已聚集了10多名住客，有人更尝试打电话报警。

酒店1逃生关键上锁引恐慌：有事嘅话点走？

一行人找寻走火通道逃生，但事主表示逃生过程中出现「最痴线嘅一幕」，原来所有逃生通道及「避难器具」旁的玻璃门都被锁上，需要职员拍卡才能打开。事主指，当时已打算如再次发生地震，就会用灭火筒打破玻璃门爬出去。及后陆续有不少住客及小朋友走出房间，「拖鞋都冇著，有啲就好惊，惊到喊」。

当地警察及职员于10分钟后赶来，职员拍卡带领他们经走火通道到大堂。当事主返回房间时休息时，「唔敢冲凉冲太耐，惊突然间又要走难，衫都冇著；瞓觉都唔敢瞓太冧」，更将所有必要物品放入大褛内方便走难。至翌日早上再发生余震，事主形容「即刻醒咗，真系心惊胆颤」，又质疑酒店将走火通道上锁，「有事嘅话点走？」，直言香港从不会发生如此强烈地震，「感恩身边嘅人同自己都冇事」。

网民震惊：走火通道当然唔可以锁上

对于事主于北海道亲历地震，有身处札幌的澳门旅客本来未有在意手机警报，直到感受到强烈摇晃时才走出酒店楼层走廊，幸好酒店已打开走火通道，「平台位都摆咗薄床垫，好彩间酒店反应都几迅速」，犹有余悸的事主亦回应表示：「劲恐怖好似全部嘢都就冧咁」。有网友推测曾有住客透过走火通道「走数」才令酒店上锁，「如果系真，都几癫」；不过，有网民表示就算酒店一方担心有住客于后楼梯吸烟，正常而言亦不该锁上，「呢间酒店大癫」、「可能打爆火警钟玻璃会自动unlocked？」、「走火通道当然唔可以lock」。

遇上地震该如何处理？

根据《东京生活防灾》显示，当发生地震的时候要采取保护自己的姿势，谨记「保护自己」、「牢牢抓住」及「远离危险」三件事。当摇晃停止后，行动时要穿上拖鞋或鞋子，小心被散落的玻璃或磁器碎片所伤，随后冷静地关闭火源及打开门以确保出口畅通。发生地震时，大家要小心杂物或柜子倒下，所以最好移动到物品不会掉落的空间。

地震刚发生后需注意的行动：

不要赤脚走路：地上散落玻璃碎片，即使在房间内也不要赤脚走路，应穿上习惯的运动鞋等鞋子。 不要按下电灯开关：小心通电火灾或爆炸危险，若发生地震时应关闭电器开关并拔下插头。 不要拨打不必要电话：灾区电话线路会因大量雅认安危的电话而挤塞，应使用灾害用留言电话（171）。 多人一起救援：周围建筑可能因余震而倒塌，除了万不得已的状况外，应呼喊其他人合作展开救援行动，以免于意想不到的地方受伤。 不要接上断路器：近来有些断路器会在侦测到地震时自动跳闸，为防止重新接通电源时引发火灾，确定安全前应维持断路器处于切断的状态。

文:RY

资料及图片来源:Threads、东京生活防灾手册