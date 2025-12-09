日本热海花火大会  港女大胃王KOL自私打灯影相挡人视线 网民炮轰: 影衰香港人

日本热海花火大会的烟花汇演，视觉效果壮观，向来深受旅客欢迎。近日，有香港网民就到热海欣赏烟花时，却受到一位同样来自香港KOL的自私打卡行为影响，令整个体验大打折扣。事主将经历分享至社交平台，不少网民更认为该名KOL的行为「影衰香港人」。

日本热海睇烟花被指无公德 港女大胃王KOL全程开灯企起拍片阻人视线

有网民在社交平台上分享个人经历，指在日本热海观赏烟花期间，一名身穿和服的女子全程站立并开启强光灯拍摄影片及照片，严重阻碍了后方观众的欣赏烟花视线。事主初时「以为自己当时认错人」，但事后翻查该名KOL的社交媒体，才确认「点知真系佢黎」，原来正是素以大胃王形象见称的香港KOL 「Suet E」。

根据事主的描述，在观赏烟花的过程中，Suet E「全程开灯企起身拍片影相」，完全无视坐​​在后方的其他观众。事主表示，他们所拍摄的烟花影片「全部都比佢挡住晒」，美好的回忆因而被破坏。从上载的图片可见，在众多坐著的观众中，惟独Suet E站立在人前，而前面的摄影师则为她打灯拍摄，对比身旁各位坐著静静欣赏的旅客而言，身影非常突出。

网民狠批：影到如入无人之境

事件曝光后，大批网民对该KOL的行为表示愤慨，纷纷留言炮轰。有网民怒斥其行为「劲Ｘ自私」，认为「个个都坐低，个个都守规矩」，就不应有人破坏规矩。不少人替事主感到不值，直言「好惨！要推到当事人睇到」。更有网民讽刺该KOL「影到如入无人之境，真系将全场人视如草芥」，并批评她「扭来扭去，转来转去咁影，打晒灯好骚扰好无公德」。

Suet E发文致歉：第一次去未了解规则

至今日(9日)，Suet E已在其Instagram帐户发限时动态上发文致歉，表示「我要为自己鲁莽行为而影响到人，为其他人带嚟唔好嘅观感，好郑重咁同大家讲声对不起」。她进一步解释，这是她「第一次去花火大会」，事前「冇做到足够了解规则」，并「特登拣咗距离人较远嘅前排位置」，「以为唔会影响到，但原来都会遮挡观众嘅观景」，最终「令到当晚参加花火大会嘅人有唔愉快嘅经历，真系非常抱歉」。

资料来源：nnnnna.w710@Threads、Suet E@Instagram

