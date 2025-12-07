深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩

不少港人都喜欢假日或周末北上深圳莲塘，到莲塘街市买餸或附近的商场行街。而位于莲塘口岸附近的全新商场「景福安荟邻」于11月22日开幕，虽然商场仅楼高3层，但有逾50间餐厅及商户进驻，包括潮汕火锅、煲仔饭、糕饼及采耳按摩店等，最适合港人去街市买餸后来叹叹美食，即睇内文详情！

深圳新商场景福安荟邻开幕！毗邻莲塘街市

刚于11月22日开幕的深圳全新购物中心「景福安荟邻」地理位置优越，不仅毗邻仙湖植物园及梧桐山的仙桐体育公园，更与深圳地铁莲塘站A出口无缝连接，交通极为便利。加上商场与极受港人欢迎的莲塘森照肉菜街市 及「平餸一条街」坳下肉菜市场仅5步钟步程，买餸后顺道来逛逛也是不错选择。

50+餐厅商舖进驻 潮汕牛火锅/煲仔饭/炭烤牛扒

景福安荟邻由深圳市安居集团打造，定位为「友善邻里生活中心」，除了服务附近的深圳居民外，对象还有北上深圳的港人。商场楼高3层，汇聚超过50个品牌，涵盖餐饮美食、零售服饰、儿童亲子及休闲娱乐等。当中包括主打性价比高的时装店「7号衣库」、牙科诊所「鼎植口腔」、按摩店「润今生」，以及采耳店「安极白月光」等。

至于餐饮方面亦有惊喜，进驻这商场的食店并非如其他深圳大型购物中心般大路，找不到太二、八合里、喜茶等港人热门食肆，反而较小众，如有朋朋潮汕火锅、名典炭烤牛扒、悦得闲广式点心茶楼、鱼家王脆肉鲩火锅、七湘寻鲜土菜、煲仔正老广州煲仔饭，以及有甜品糕饼店江记甜品及麦安研等。但要注意是，商场内有部分商舖仍在装修中，但大部分食肆已开业。

景福安荟邻

地址︰罗湖莲塘街道国威路与畔山路交汇处西南侧

营业时间︰10am-10pm

资料来源︰小红书