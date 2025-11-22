Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港往返莲塘口岸直通巴快闪优惠！$30西九龙直达关口 尖沙咀/太子/旺角设上车点

旅游
更新时间：18:16 2025-11-22 HKT
发布时间：18:16 2025-11-22 HKT

莲塘口岸是经常要往返深圳的港人的热门选择之一！近日，跨境直通巴公司「环岛中港通」推出期间快闪优惠，由香港西九龙多个热门地点往返莲塘口岸，单程票价仅需$30，而且于尖沙咀、太子、旺角等人气热点都设有上车站，北上消费更方便，即睇路线、班次时间、上落车地点！

环岛中港通直通巴突发优惠！香港西九龙⇋莲塘口岸$30

环岛中港通直通巴推出突发优惠，香港西九龙往返莲塘口岸只需$30。
环岛中港通直通巴推出突发优惠，香港西九龙往返莲塘口岸只需$30。

环岛中港通近日推出由香港往返莲塘口岸的限时优惠路线，其最大卖点是上落站点遍布西九龙核心区域，大大提升出行的便利性。由即日起至12月10日，由西九龙多区​​往返莲塘口岸，单程只需优惠价$30，每日更有多个班次，方便又快捷。

这次的莲塘口岸优惠路线上落站点众多，分别位于尖沙咀中港城、旺角朗豪坊、太子砵兰街、九龙塘及柯士甸巴士总站，发车时间由早上8时至晚上8时左右不等，适合商务及休闲旅客，下车直接过关往深圳，只要经「环岛中港通」微信小程式或网上购票即可。

环岛中港通「西九龙⇋ 莲塘口岸」直通巴优惠

  • 优惠日期：即日起至12月10日
  • 优惠票价：单程$30
  • 路线：西九龙指定站点 ⇋ 莲塘口岸
  • 香港上落客点：尖沙咀中港城、九龙塘、旺角朗豪坊、太子砵兰街、柯士甸巴士总站
  • 购票网站︰＞＞按此＜＜
  • 备注︰优惠受相关条款及细则约束，详情可向环岛中港通查询

 

资料来源︰环岛中港通

