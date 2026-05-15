内圈捕影│「江南勇士」重新振作

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试马不太多。

「臻至辰」助手踱一圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，神态甚活泼，正值勇境体力充沛。

「同心同梦」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走，充满朝气大有进展。

「日出东方」助手踱一圈，试来相当放松，情绪不断改善，神生步爽充满朝气，持续勇锐不断进步。

「舞林盛宴」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身结实无肥态，进度极之理想。

「怪兽波士」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身收壮毛色唔再淡，力度亦增强不少，进度转好。

「斗志波」助手踱一圈，神色好过之前，火气亦然，马身实净毛色油润，步挺轻爽呈现活力，有起色。

「泷泽飞驹」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲又有弹力，双目有神毛色悦目，伤愈理想不逊赢马时。

「发财金戈」巫显东踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，具备争胜水准。

「果然侥幸」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，神采奕奕极惹好感。

「江南勇士」助手踱一圈，双目有神复现朝气，马身粗壮肌肉结实，毛水靓番好多，久沉马重新振作。

谢锋