晨光追击│「祥胜将军」佳态洋溢

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「祥胜将军」戴头罩由副练跳三段，走势甚爽步阔力劲，马身靓展现线条美，佳态洋溢。「友赢威驰」戴头罩由助手跳三段，比过往淡定且马身干爽，神采奕奕步顺轻快。

「魅力知福」戴头罩由助手跳两段，仲有啲论尽，然而力度几好，有点进展。「大千气象」戴头罩由助手跳三段，神情专注步顺开扬，马身喼得靓上落不大。

「正义波」助手跳两段，戴面箍，大旧饭唔论尽，力度明显增强，有点进展。「战宝」戴头罩由助手跳两段，扣住跳得慢，神态活跃现暗火，力度亦不弱。

「驷跑得」戴头罩由助手跳两段，年纪虽老，一样表现精神奕奕，走势硬朗有力。「劲速威龙」副练跳两段，一畀即有冲刺凌厉，走势硬朗有力，外观又靓身壮健。

「龙又生」戴眼罩及头罩由潘顿跳两段，翻步宽阔开扬，灰马身粗壮，相当省镜。「福进」戴头罩由莫雷拉跳三段，缰口敏感小心翼翼操控，毛色油润，出脚整齐顺畅。

劲进驹劲度未减

「劲进驹」四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「棒棒糖」助手跳三段，神态专注火力俱备，步稳力充裕，仍在勇境无走样。「劲进驹」戴头罩由潘顿跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「祥胜力驹」副练跳三段，轻描淡写完成，神态活泼火力未减，勇态保持有余。「追风」潘顿跳两段，戴头罩及面箍，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，重拾勇态。

「人和家兴」戴头罩由班德礼跳一段，跳来似样似样，身轻步挺有活力，老当益壮。「上浦福旺」戴头罩由助手草地跳两段，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身靓现线条。

「香港神驹」戴头罩由助手草地跳两段，竖尾指定动作，步爽双目有神，身壮好实净。

兆文