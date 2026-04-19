晨光追击│「劲大威猛」饶具朝气

虽然是周日，但今朝出跳马相当踊跃，当中不乏周三参战分子及勇马，现将报导过程如下。

「电讯骄阳」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实火气不俗，身壮毛色仍靓，不逊于赢马时。「劲大威猛」戴眼罩由袁幸尧跳两段，精神饱满饶具朝气，毛色复现光泽，确认全面回勇。

「添开心」戴头罩由助手跳两段，按住走得唔快，力度唔错马身收靓，伤愈状态理想。「祥胜将军」戴头罩由副练跳三段，步幅开得好阔又够劲，马身更壮更札实，佳态洋溢。

「快活英雄」戴头罩由助手跳一段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神色甚佳持续见好。「本领非凡」戴头罩由助手跳两段，从容不逼走过，步顺轻快身壮结实，一直在争胜水准。

「八心之星」助手跳两段，慢速完成一样冇抢口，愈来愈听话，不断进步。「骄阳雄心」戴头罩由希威森跳两段，担高头走好神气，火力充裕走势爽，前所未见吸引。

「历险大将」戴头罩由助手跳两段，按住轻松走过，力度未减半分，神采奕奕仍具好感。「快乐宝宝」戴头罩由助手跳三段，轻轻推骑愈走愈劲，火力充沛，转仓操足蓄势待发。

「康昌之星」戴头罩由助手跳三段，多跑之下保持身壮，末段冲刺反应又好，未见低落。「宝成智星」戴头罩由助手跳两段，神色唔再淡，更有番啖火好肯走，久沉马有起色。

「雷神太保」戴眼罩及头罩由助手跳一段，外观一向做得唔错，缰口更转好，予人极佳观感。「过关勇士」戴头罩由希威森跳三段，精神奕奕极具朝气，力度持续提升，早前试闸表现又好。

千杯正值勇境

「千杯」神态专注火力俱备，马身札实步挺轻巧。

「千杯」戴头罩由钟易礼跳两段，神态专注火力俱备，马身札实步挺轻巧，正值勇境。

兆文