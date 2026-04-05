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内圈捕影│「枕头之星」步伐稳健

晨操动态
更新时间：15:15 2026-04-05 HKT
发布时间：15:15 2026-04-05 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「枕头之星」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气正值勇境。「红旺缤纷」助手踱一圈，愈见收敛接受操控，马身收得壮，神色吸引力度一课课增强，论态出色。

「家乐宝驹」助手踱一圈，踱步向来淡淡定，今课唔例外，步挺顺畅有弹力，灰马身够壮，予人好感。「机械之星」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，毛色靓马身壮，观感不逊赢马时。

「嘉应高升」助手踱一圈，担高头走极具朝气，步顺力雄火气充裕，身壮实净呈现条线美，气势磅礡。「哈罗威」助手踱一圈，一向有点急口，但接受操控，身靓力度充足，毛色油润悦目，状态长期呈勇。

红运帝王神态畅旺

「红运帝王」马身壮健毛色润泽，重拾勇态朝气勃勃。
「红运帝王」马身壮健毛色润泽，重拾勇态朝气勃勃。

「红运帝王」助手踱一圈，大大步走过，步顺爽劲神态畅旺，马身壮健毛色润泽，重拾勇态朝气勃勃。「绿族无限」助手踱一圈，无时无刻抢住走，心火旺盛但无汗湿，马身靓神态轩昂，论态相当不俗。

「利高八斗」助手踱一圈，大大个白鼻样子得意，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，上火上力进度好。「奔放」助手踱一圈，精神爽利轻松完成，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，依然勇锐体力充沛。

谢锋
 

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