内圈捕影│「闪电小子」弗到震

大多周一参战马昨朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「闪电小子」助手踱一圈，更见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身好壮好靓，弗到震。

「果然侥幸」助手踱一圈，毛色悦目立立靓，马身壮且全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，季内最弗一次。

「捷威」助手踱一圈，比前放松好多，神态集中目光锐利，马身收得更壮更实净，不断转好勇况已备。

「威武年代」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若竖起双耳，马身靓力充足毛色油润，打仔马长期见好。

「金快飞飞」助手踱一圈，情绪安稳好专注，目光锐利精神奕奕，马身仍壮无瘦，持续勇锐体力充沛。

「路路劲」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂现朝气，跨步开扬有力，朝气勃勃上佳水准。

「路路劲」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂现朝气，跨步开扬有力，朝气勃勃上佳水准。

「一世美丽」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，马身靓到无挑剔，火力保持有余，有进无退锋芒毕露。

「银之银河」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺火气唔错，马身喼得到，展现朝气充满好感。

「健康快车」助手踱一圈，有番两脚走势爽朗，外观唔错身壮色润，火气复现神色转好，老而未颓。

「荣骏大道」助手踱一圈，唔急唔抢，口劲完全收敛了，力度增强马身收靓，试闸表现好大有进步。

谢锋