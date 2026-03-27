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晨光追击│ 「龙傲绫罗」弗到漏油

晨操动态
更新时间：09:15 2026-03-27 HKT
发布时间：09:15 2026-03-27 HKT

  一如平日的周四晨课，昨朝大圈出跳马甚踊跃，当中不乏周日参战分子及勇马。

「极上纱珑」戴头罩由潘明辉跳两段，轻描淡写完成，不费半力，充满朝气愈赢愈醒神。
  「常常感恩」助手跳一段，虽竖尾但仍见集中，途中抢走神态生猛，早课仍惹好感。「非惟侥幸」戴头罩由助手跳两段，惯性伸颈，马身胀卜卜毛色悦目，状态不逊赢马时。
  「美神来」戴头罩由助手跳两段，晨操之星一向表现卖力，走势急劲观感可以。「包装福星」戴头罩由希威森跳两段，不如之前般心急，步稳力劲，毛色复现光泽，状态回勇。
  「幸运二十」戴头罩由霍宏声跳两段，试来精神爽利呈现朝气，细马身壮实净企理，状态仗比仗好。「亨骥」戴头罩由助手跳两段，急口马暗力捉实，火气未减半分，新胜仍在勇境。
  「天天更好」戴眼罩及头罩由助手跳两段，一贯肯走神态活跃，马身壮毛色悦目乌卒卒，状态上落不大。

「嘉嘉友福」戴头罩由艾道拿跳两段，愈来愈放松情绪改善，落脚轻快力度不差，状态更进一步。
「嘉嘉友福」戴头罩由艾道拿跳两段，愈来愈放松情绪改善，落脚轻快力度不差，状态更进一步。

  「嘉嘉友福」戴头罩由艾道拿跳两段，愈来愈放松情绪改善，落脚轻快力度不差，状态更进一步。
  「香港仔」潘明辉跳两段，戴头罩及面箍，向来马身略肥，力度充裕神态好，而且不再心急，勇熟俱进。
  「包装战将」戴头罩由希威森跳两段，轻描淡写不急不抢，马身毛色都对办，近来饶惹好感。
  「风火恒云」戴眼罩由助手跳两段，惯例竖尾并且抢口，力度不弱步爽够开扬，状态不俗。
  「佐治传奇」戴眼罩及头罩由潘明辉跳两段，力度可以更好，但淡定勇熟程度多添几分，状态八九分。
  「龙傲绫罗」戴头罩由潘顿跳两段，神生步爽充满朝气，马身壮得很，弗到漏油。
  「信心星」戴头罩由助手拍「胜利君子」草地跳两段，全程推住走未分胜负，实则姿态好轻松且有火有力。

兆文

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