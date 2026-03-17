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内圈捕影│「劲进驹」神态生猛

晨操动态
更新时间：15:15 2026-03-17 HKT
发布时间：15:15 2026-03-17 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「神驹马灵」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，马身好靓好实净，毛色油润悦目，转仓操足观感极佳。「劲进驹」助手踱一圈，沿途捉到实心火涌现，谷起鸡公颈神态生猛，马身又够壮健，去番最佳时候。

「天火同人」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，表现完全唔似老马，步顺轻快有弹力，上佳水准。「有盈勇士」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力充足毛色油润，新胜持续勇锐。

凝妙星步挺爽劲

「凝妙星」目光锐利火气又好，神态轩昂最弗一次。
「凝妙星」目光锐利火气又好，神态轩昂最弗一次。

「过关勇士」助手踱一圈，情绪安稳好专注，目光锐利精神奕奕，马身实净无瘦，进度转好相当省镜。「凝妙星」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，目光锐利火气又好，神态轩昂最弗一次。

「得道猴王」钟易礼踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气旺盛，毛色立立令。「金牌活力」副练踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮，仍在勇境锐气正盛。

「魅力知耀」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，至今最弗一次。「东来欣赏」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力度保持，持续见好毫无疲态。

谢锋

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