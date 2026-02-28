内圈捕影│「满心星」走势硬朗

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「绿族无限」副练踱一圈，有番两脚走势爽朗，外观唔错身壮色润，火气复现神色转好，重新振作。「满心星」助手踱两圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，马身壮到不得了，新胜马有进无退。

「一定超」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火展现，马身依然壮硕，神态威武一直吸引。「志满同行」助手踱一圈，毛色悦目金光闪闪，马身壮全身肌肉，步挺开扬并展现暗火，弗到漏油。

闪耀天河步挺开扬

「闪耀天河」快慢由人表现乖巧，神态畅旺外观又靓。

「美丽同享」助手踱一圈，力度依然充沛，马身相当实净，跑姿爽朗落脚轻巧，老而弥坚风采依然。「闪耀天河」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，步挺开扬贯注力足，神态畅旺外观又靓，再进一步。

「遨游波士」副练踱一圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态理想力度充足，一直具备争胜水准。「腾达勇士」助手踱两圈，比前放松好多，情绪不断改善，马身收靓呈现线条，进度理想予人好感。

「超拍档」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，走势俐落步挺开扬，马身更札实毛色有光泽，持续有进。「步风雷」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，开窍更进浑身是劲。

谢锋