沙田早晨│「志满同行」潘顿笑笑口

晨操动态
更新时间：19:04 2026-02-27 HKT
发布时间：19:04 2026-02-27 HKT

潘顿昨朝试弗马「志满同行」当然吸引不已，试来聚精会神，外观靓到无得挑剔，潘顿也情不自禁多次拍马颈鼓励，落马后同文厩副练叶永恒倾谈时更笑笑口，再看「志满同行」上仗热倒全因出战千四大半程抢口，今次跑番千二路合得多，值得追捧。

「一生好彩」阿乐一早试

周俊乐今季成绩极佳，目前不止成为华将一哥，更杀上骑师榜第四位。除了骑功不断进步，晨课表现落力是另一原因，正如昨朝大多骑师较迟露面，乐仔却早于五点半已经出现，当时为「一生好彩」出跳极之吸引，除了交出好走势之外，课后廖康铭更赶去机坪接马。

「遨游波士」坚仔早出现

麦文坚骑得又后生，支持当然愈来愈多，今次罗富全都有好关照，将「遨游波士」(外) 委予重任。
麦文坚骑得又后生，支持当然愈来愈多，今次罗富全都有好关照，将「遨游波士」委予重任。能否擦出火花要跑过至知，不过昨朝交由坚仔过档，此子专诚提早出现，六时〇八分已替这匹罗厩马出跳，不似平日七点后先至露面，动态确非比等闲，绝对有重视必要。

「包装战仕」皮耶好积极

相比起其他骑师，希威森较少出策伍厩马，今次骑练合作「包装战仕」，配搭特别必要留意。尤其昨朝出跳极具睇头，不止森仔亲身过档，课前伍鹏志更向骑者教路，要知道皮耶一向低调，甚少以上举动，而且倾一次未够，出跳后再揾森仔倾多次，询问他课后感。
 

