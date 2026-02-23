Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│阿游特别锡「粤港资驹」

晨操动态
更新时间：16:00 2026-02-23 HKT
发布时间：16:00 2026-02-23 HKT

游厩今季成绩唔差，但竟然未出现过连捷马，今次有望打破宿命，因为「粤港资驹」上仗以按缰姿态轻胜，肯定大把在手系三班过客，睇埋今朝试跑更无得挑剔，试来浑身是劲外观又靓，同时游达荣亦紧张到痹，不论出跳前后都跟出跟入，其他游厩马并未获这个待遇。

万里鹏跃骑练好倾

「万里鹏跃」今朝试跑指定奥尔民出试。
「万里鹏跃」今朝试跑指定奥尔民出试。

苏伟贤昨日凭「型到爆」取得头马，打破逾一个月无马赢闷局，今战出马仅两匹数目不多，但其中「万里鹏跃」未可掉以轻心；事关昨今朝试跑指定由奥尔民出试，也是骑者首匹出跳马，时间为五点四十三分，更有睇头系之后阿民到烽火台揾贤哥密斟，两人更相谈甚欢。

航哥紧张天比高

今朝「天比高」出跳完毕后叶楚航匆匆到机坪主持大局。
今朝「天比高」出跳完毕后叶楚航匆匆到机坪主持大局。

除了苏伟贤，叶楚航同样在昨日赢马破闷局，难怪今朝露面时心情大好，不时展现笑容，逢人讲早晨，相当有礼。

不过，当「天比高」出跳时，航哥立即变得严肃，课前特意走出跑道口向鞍上人颁布操练指令，出跳完毕后更匆匆到机坪主持大局，出击心意尽表无遗。

开心三宝潘顿拍马颈

今朝潘顿亲试「开心三宝」之后，不断拍马颈以示鼓厉。
今朝潘顿亲试「开心三宝」之后，不断拍马颈以示鼓厉。

之前手风一般的潘顿，昨日不但凭「嘉应高升」破纪录，全日更赢够五场大放光芒。今战能否继续成为主角要到时至知，不过今朝未够六点便到场操马，尤其试「开心三宝」之后，更不断拍马颈以示鼓厉，之后又到烽火台揾吕健威开会，足见对这匹吕厩马相当重视。

彩虹七色阿安有交带

「彩虹七色」今朝交由纪仁安亲试。
「彩虹七色」今朝交由纪仁安亲试。

讲开吕厩马，亦要留意「彩虹七色」，今朝同样交由骑师亲试，纪仁安小心翼翼考验，课后并向接马的副练薛顺强详细汇报，跟手再到烽火台同吕健威又倾多阵，动态肉紧不已。上仗此马配何泽尧因塞车搏失，今次换阿安执缰，摆明要收复失地。

廖康铭赶接两驹

今朝「康昌之星」同「决一剑」出跳时，廖康铭走去会员席食胡位督操。
今朝「康昌之星」同「决一剑」出跳时，廖康铭走去会员席食胡位督操。

廖康铭晨课一向勤力，今朝腾出腾入，揸住单车周围走，而佢揸车技术真系非常优秀，平衡力非常犀利。回说正题，今朝「康昌之星」同「决一剑」出跳时，练者相当紧张，走去会员席食胡位督操，课后仲「飞车」赶去机坪接马，非常肉紧。
 

