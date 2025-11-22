内圈捕影│「合伙飞驰」目光锐利

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「合伙飞驰」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，神态回旺弗得及时。「利不可挡」助手踱一圈，唔急唔抢，口劲收敛不少，力度增强马身收靓，毛色愈见润泽，有进展。

「精算激流」助手踱一圈，淡淡定展现朝气，走势硬朗神态活跃，外观对办身壮色润，论态一直出色。「爱心神驹」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气充裕，弗开就弗。

「仁仁有余」助手踱两圈，毛色立立令，马身壮全身肌肉，步挺开扬并展现暗火，抖够操足勇态重现。「幸运有您」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，身好靓毛色立立令，力度充足暗火展现，老而弥坚。

安遇锋芒毕露

「安遇」双耳炯炯目光锐利，神生步爽充满霸气。

「安遇」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳炯炯目光锐利，神生步爽充满霸气，愈战愈勇锋芒毕露。「弦力宝」助手踱一圈，充满了气势，全程岳高头走，目光极之锐利，步爽充满弹力，比上仗更省镜。

「火悟空」助手踱一圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，大马又够轻身，勇锐之余尚要进步。

谢锋

