Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「合伙飞驰」目光锐利

晨操动态
更新时间：15:00 2025-11-22 HKT
发布时间：15:00 2025-11-22 HKT

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「合伙飞驰」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，神态回旺弗得及时。「利不可挡」助手踱一圈，唔急唔抢，口劲收敛不少，力度增强马身收靓，毛色愈见润泽，有进展。

「精算激流」助手踱一圈，淡淡定展现朝气，走势硬朗神态活跃，外观对办身壮色润，论态一直出色。「爱心神驹」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气充裕，弗开就弗。

「仁仁有余」助手踱两圈，毛色立立令，马身壮全身肌肉，步挺开扬并展现暗火，抖够操足勇态重现。「幸运有您」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，身好靓毛色立立令，力度充足暗火展现，老而弥坚。

安遇锋芒毕露

「安遇」双耳炯炯目光锐利，神生步爽充满霸气。
「安遇」双耳炯炯目光锐利，神生步爽充满霸气。

「安遇」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳炯炯目光锐利，神生步爽充满霸气，愈战愈勇锋芒毕露。「弦力宝」助手踱一圈，充满了气势，全程岳高头走，目光极之锐利，步爽充满弹力，比上仗更省镜。

「火悟空」助手踱一圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，大马又够轻身，勇锐之余尚要进步。

谢锋
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
商业创科
38分钟前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
11小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
影视圈
12小时前