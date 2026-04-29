AI短期课程︱涵盖入门级至深度进修 学习AI行销/生成影片/自媒体创作

人工智能（AI）技术近年发展迅速，并已广泛应用于各行各业。为紧贴市场需要，多间大专院校及持续进修机构，包括香港大学专业进修学院、香港中文大学专业进修学院及职业训练局等，纷纷推出各类实用型AI短期课程。这些课程定位不同，由针对KOL及市场营销的视觉内容创作，到提升办公室效率的自动化工具，以至深度的嵌入式系统技术应有尽有，为在职人士提供多元化的进修途径，以提升个人竞争力。

AI短期课程︱香港大学专业进修学院：以行销及营销为核心

香港大学专业进修学院（HKU SPACE）今个夏天推出以行销及营销为核心的AI短期课程，旨在协助市场部人员、创作者及KOL提升实战技能。重点课程包括「AI驱动市场营销」及「AI行销实战营：掌握产品摄影与影片制作技巧」等。前者引导学员循序渐进地掌握AI工具，将其转化为实际应用的行销策略与战术，从而提升品牌曝光率与投资回报率（ROI）；后者则协助行销人员将传统创意流程转型为「AI优先」模式，专注为电子商务及社交平台大规模制作高质素的视觉内容。上述课程将于2026年5月开课，课时介乎7至16小时不等。

香港大学专业进修学院夏季短期课程

AI短期课程︱香港中文大学专业进修学院：针对职场行政与多媒体制作

至于香港中文大学专业进修学院（CUSCS），则针对职场行政与多媒体制作需求，推出多个兼读制AI课程。内容涵盖广泛及专门范畴，如「社交媒体短片制作与AI优化」、「Python与AI应用入门之提升办公室工作流程」及「生成式AI影片制作」等。以Python课程为例，学员可由浅入深学习程式设计基本技能，并尝试以AI驱动优化日常繁琐的工作流程，适合有意转型或提升数位技能的在职人士报读。上述课程均于5月开课，全期约4至5节课，时间安排具弹性，特别适合生活繁忙的在职人士于工余时间进修。

香港中文大学专业进修学院短期兼读课程

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AI短期课程︱职业训练局：课程为特定行业设计

职业训练局（VTC）提供的AI课程相对较专业，适合特定行业的人士修读。例如结合电子工程范畴的「人工智能嵌入式系统基础」，该课程着重实务训练，学员需参与小型项目（Mini projects），涉及手势控制机械人（Gesture-controlled robot）及智能感应器（Smart sensor）等技术应用，借此增强解难能力。另亦有专为资讯科技从业员设计的「人工智能与生成式AI应用导论」等。课程时数由3至9小时不等，在职人士可按个人的职业发展导向，灵活选择最合适的增值课程。

职业训练局短期课程

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AI短期课程︱青年会专业书院：提供入门级课程

若想轻松踏入AI领域，青年会专业书院（YMCA College of Careers）提供一系列入门级课程，适合初学者，可以说是「浅尝」AI。课程包括「A.I. 自媒体创作商业应用课程」及「A.I. 办公室商业应用课程」，且学费相对实惠。前者涵盖AI音乐创作、宣传品制作及版权知识；后者则专攻实用技能，如ChatGPT写作练习、自动生成PPT简报及持续生成报表等。课程课时共12小时，分别于5月及6月开课。

青年会专业书院短期课程

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