理大十大科研故事 逾7700人踊跃投票 选出具影响力研究成果

本港大学近年重视科研及创新，理工大学为表彰为世界带来深远影响的科研成就，首办「理大年度十大科研与创新故事」，从20项于去年发布的杰出研究及技术转化成果中，经逾7700名公众及理大社群踊跃投票，并结合专业评审团综合评分，选出最终10强。理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒认为，研究成果反映大学对知识与创新的推动，体现科研人员勇于突破的精神。

首次科研公众投票活动

是次活动为理大首次科研公众投票活动，吸引超过7,700名公众人士、理大教职员、学生、校友、合作伙伴等踊跃投票，然后经由专业评审团综合评分，选出最终入围的十大科研故事。入选项目的范畴覆盖人工智能与数据科学、生命科学与医疗保健、环境与可持续发展、材料科学及智慧城市五大策略性领域。

赵汝恒认为，这些研究成果不仅印证理大坚定不移地推动知识与创新，更体现科研人员严谨求实、勇于突破的精神，将科研发现与实际应用相结合，既造福社群，也推动产业升级与全球创新发展。他表示，理大将继续秉持致力于推动世界顶尖的研究与创新以造福社会的使命，持续建构充满活力的研究生态，把前瞻创新转化为具深远影响力的解决方案，助力香港建设国际创科中心，勾划对世界具长远价值的未来愿景。

赵汝恒亦感谢曾投票及分享意见的人士，认为他们的支持不仅是对理大科研实力的肯定，更反映社会对科技创新及其社会效益的高度关注与殷切期望。他又指，这份期望正是驱动理大科研团队不断精益求精、持续突破的核心动力。

十大科研故事 (排名不分先后)

首席研究员 研究主题 研究焦点 王钻开

协理副校长（研究）、研究生院院长、郭氏集团仿生工程教授、机械工程学系仿生工程讲座教授 姚海民

机械工程学系副教授 冷冻水滴自主喷射机制 实现具成本效益的除冰技术应用 研究团队成功研发冷冻水滴喷射的自主驱动机制，令水滴能够自行喷射而出，启发自主驱动的技术发展，并延伸至不同用途如除冰、能量收集及软体机器人的应用。 详情：>>按此<< 陈剑利

土地测量及地理资讯学系空间大地测量及地球科学讲座教授 运用卫星定位数据 揭示格陵兰冰盖融化机制 助预测海平面上升速度

国际科学团队首次运用卫星定位数据来分析格陵兰冰盖基岩的垂直位移情况，成功量化夏季融水储量，以揭示冰盖融化对全球海平面上升的影响。 详情：>>按此<< 仇安琪

精神健康研究中心主任、医疗科技及资讯学系教授、全球杰出创科学人教授 研究发现持续肥胖加速大脑退化 团队开展一项创新研究，加深我们对肥胖相关之神经机制的理解，以及其对成人认知健康的影响。研究对肥胖趋势及其对成年人大脑和认知健康的影响，进行全面的纵向分析。 详情：>>按此<< 周铭祥

应用生物及化学科技学系系主任及教授 新设先进疗法制品实验室 为脊髓损伤患者带来希望 助力香港成为国际医疗创新枢纽 理大新设先进疗法制品实验室推动以先进疗法制品，建立精准和个人化医疗。团队计划与业界合作，生产针对脊髓损伤的细胞治疗制品，并结合大学康复治疗科学系的专业知识，提供从精准医疗到康复的一站式方案。 详情：>>按此<< 殷骏

应用物理学系助理教授 突破太阳能技术发展瓶颈 提升太阳能电池能量转换率至33.89%新高 研究团队提出创新的双层界面钝化策略，成功将钙钛矿/矽串联太阳能电池的转换效率提升至33.89%的纪录新高，展现了光伏技术的潜力，推动太阳能技术和再生能源发展。 详情：>>按此<< 陈长汶

计算机及数学科学学院暂任院长及电子计算学系视觉计算讲座教授 崭新长视频推理多模态框架 加速生成式人工智能应用于视频分析 人工智能发展迅速，但不少模型在理解长视频时仍面对不少挑战。研究团队开发多模态智能体VideoMind，令人工智能模型能通过模仿人类思考过程，理解长视频及回答内容提问。 详情：>>按此<< 柯子斌

应用生物及化学科技学系副教授 破解中药提取物粉防己碱的关键标靶机制 为治疗病毒感染、阿兹海默症等开启新途径 研究团队发现粉防己碱能借由阻断细胞讯号传导的关键脂质分子鞘氨醇（sphingosine）的输送，抑制钙通道。研究首次揭示了粉防己碱的关键作用机制，有望推动新药研发及创新治疗方案。 详情：>>按此<< 杨红霞

理大人工智能高等研究院（PAAI）执行院长、计算机及数学科学学院副院长（环球事务）及电子计算学系生成式人工智能讲座教授 理大重塑 AI 训练范式 大幅降低成本并普及研究 PAAI的研究团队，创新提出「协作式生成人工智能（Co-Generative AI）」模式，将 AI 训练从传统集中式转向分散式，为全球人工智能创新注入强劲动力。 详情：>>按此<< 李刚

钟士元爵士可再生能源教授、电机及电子工程学系能源转换技术讲座教授 杨光

电机及电子工程学系助理教授 研究推动太阳能电池技术商业化 展望提高能量转换效率达四成 第三代太阳能电池进展显著，研究团队在「钙钛矿/晶矽叠层」电池领域的评论中取得突破性进展，聚焦提升效率、增强稳定性与规模化制造等瓶颈，展望把这新型太阳能电池的能量转换效率，由现时最高约34%提升至约40%。 详情：>>按此<< 刘爱群

量子技术研究院院长、电机及电子工程学系量子工程与科学讲座教授及全球杰出创科学人教授 量子通讯晶片 成功完成香港第一个量子网络测试 团队研发了量子通讯晶片，成功搭建香港第一个量子通讯网络。研究在量子通讯取得重要突破，完成了以量子晶片为平台的全球最长光纤量子通讯网络安全测试，为量子通讯商业化应用，揭开了新的篇章。 详情：>>按此<<

以下3项研究成果获得最多公众票数，当中2项入选十大故事：

首席研究员 主题 研究焦点 寿大华

利民先进纺织科技青年学者、时装及纺织学院副教授 开创智慧可持续个人降温新方案 应对全球极端高温天气 全球暖化日益威胁人类健康和工作效率。研究团队研发一系列智慧型「超级英雄式」服装，该服装具备自我调温与实时健康监测功能，能有效应对极端高温天气带来的挑战。 详情：>>按此<< 柯子斌

应用生物及化学科技学系副教授 破解中药提取物粉防己碱的关键标靶机制 为治疗病毒感染、阿兹海默症等开启新途径 (已入选十大故事，详情见上表) 周铭祥

应用生物及化学科技学系系主任及教授 新设先进疗法制品实验室 为脊髓损伤患者带来希望 助力香港成为国际医疗创新枢纽 (已入选十大故事，详情见上表)

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