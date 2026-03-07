演艺学院明日开放 体验AI电影制作、绘景艺术等逾百场免费活动

香港演艺学院（下称演艺学院）孕育出众多活跃于剧场、电视及电影界的优秀演员，如近期爆红的「葵芳」蔡蕙琪、著名主持及演员梁祖尧、近年常出现在大银幕的韦罗莎等，可说演艺人摇篮。该校将于明日（8日），举行一年一度的开放日。当天湾仔本部及薄扶林伯大尼古迹校园同步开放，呈献逾百场由6大学院师生精心制作的免费表演艺术活动。特别值得留意的是，电影电视学院今年更大力融入人工智能（AI）元素，让公众亲身体验前沿电影制作技术。对表演艺术、电影拍摄、舞台设计有兴趣的同学，不妨亲临校园，感受浓厚艺术氛围，探索未来升学方向的可能。

AI融入电影制作 连接业界新技术

演艺学院开放日是学院年度重点活动。校长陈颂瑛日前接受传媒访问时表示，「当天所有节目均为师生用心打造的心血结晶，欢迎大家走进校园，一起感受学院如何以创意与热情培养人才，扩阔表演艺术视野。」她其后接受《星岛教育》查询时补充，透露近年学院积极融入AI技术，今年加强力度，例如电影电视学院的「影视研究中心（SPaRC）」推出AI辅助电影前期制作工具「cineDESK」，让参加开放日的公众，可亲身操作体验。

电影电视学院影视研究中心主任刘浩玮表示，SPaRC于2020年成立，课程融入AI及虚拟制作等先进技术，装备学生迎接未来电影行业的挑战。「当中『cineDESK』是中心与苏黎世艺术大学合作研发的电影前期制作及创作工具，不少业界导演，如《私家侦探》导演李子俊等曾前来观摩，与业界连接。另外，2024至2025年度，中心更把铜锣湾地标怡和环形天桥真实呈现，这不仅是实体场景，也是用作连接VR（虚拟实景）的舞台，取代传统绿幕布景。」对电影制作有兴趣的同学，就可趁开放日到中心体验该技术。

有人说，香港电影行业好像走向低迷情况，刘浩玮认为，不少年轻人还对电影业充满憧憬，因此每年也有很多同学报读。「奈何我们的器材很大型，中心空间有限，故每年仅收40位学生（电影电视艺术(荣誉)学士课程）。期望北都新校建成后，可以逐步增加收生名额。」

除电影电视学院外，对舞台制作感兴趣的同学，可以到「舞台及制作艺术学院」的绘景间参观。修读舞台及制作艺术(荣誉)学士的二年级同学将制作一幅犹如篮球场（约28 X 15米）的画作。该画作以「Time Travel 」为主题，把中式、欧洲、古典等风格融合于画作中。公众亦可一并参观道具制作间及布景制作间，欣赏学生们的杰出作品。

开放日活动丰富，包括中乐及西乐音乐会、音乐剧、戏剧、中国戏曲选段、舞蹈体验课另设互动AI实践工作坊，及学院图书馆亦会根据参加者个人喜好推荐专属电影作品等。活动免费入场，毋须报名。

演艺学院开放日2026

记者、摄影：苏丽珊

