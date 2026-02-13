殡仪课程2026｜首个殡仪策划师进阶课程招生 学习遗体美容 助先人穿寿衣

电影《破．地狱》虽落画一段时间，但戏中的金句仍不时被人提起，有关殡仪业的工作、行规、薪金等话题亦再次被关注。事实上，不少人都认为殡仪行业既传统又神秘，亦不知道如何入行，需要甚么技能等等。近年，坊间陆续有机构开办与殡仪行业、生死教育等主题相关的课程，例如香港青年协会持续进修中心、香港大学专业进修学院、港专职业训练学院等，报名情况亦见踊跃，报读人士除了对殡仪业有兴趣，亦有来自医护、安老院舍、甚至法律等不同界别，期望所获得的生死教育或临终善别资讯，可帮助所服务的对象。

殡仪课程2026｜实务为主 10堂涵盖各殡葬环节

香港青年协会持续进修中心最近开办全港首个殡仪策划师培训课程(进阶)，全个课程合共10堂，内容包括医院出殡流程及灵堂环境布置、不同宗教的科仪用品的用途及使用方法、遗体美容及基础修复技巧、仪容整理及寿衣穿戴流程、遗体处理方法（骨灰上位与石碑制作、捡拾骨殖申请）、情景模拟及个案分析（不同宗教及文化背景的流程、居家死亡现场清理模拟)、及实习参观(丧礼流程、入殓、大殓、灵堂布置等)。

香港青年协会持续进修中心单位主任关海宁表示，该校早在2017年开办殡仪策划课程，由于反应不俗，每年都可开办3至4班，至今共有22届，培训了逾200人，部份人在毕业后，尝试以半职形式投身殡仪业，但更多是读完课程后，把学到的知识用于至亲或工作上，或纯粹满足自己对传统知识文化的追求。

「由首届初班距今已9年，一直都有收到学生回应，希望课程有多些实务环节，让毕业生更易投身行业，所以隔了一段时间后，认为现时属开办进阶课程的合适时机。」关海宁表示，预计进阶课程为每班20人内，适合「殡仪策划师培训课程」的毕业学员，或对殡仪策划有基础认识的人士。

殡仪课程2026｜导师：完成课程及合格后基本上可以入行

陈𪲛垣入行15年，经验丰富。(图片来源：受访者提供)

殡仪策划师培训课程(进阶)的导师陈𪲛垣，是资深的殡仪业内人士，投身行业15年，他指初班主要是理论部份，亦包括一次实习，参与接遗体和出殡等程序；至于进阶课程则多了为先人穿寿衣及化妆的内容，较多动手做的部份。

「例如当讲解完不同遗体状况后，就模拟一次，让学生亲手为他们化妆，如遗体有伤痕，如何做简单修复？麻衣孝服的规格、礼堂放甚么祭品及礼仪等等。」陈𪲛垣指上课时会模拟丧礼环境，透过角色扮演及模拟不同情况，包括不同宗教的仪式，请学生用殡仪策划师身份去安排丧礼过程，「这是初班少有的，完成课程且评核合格后，基本上可以入行。」

殡仪课程2026｜行内人才短缺 青黄不接

由初班已经担任课程导师的陈𪲛垣，坦言9年前和青协合作办殡仪策划师培训课程，是因有见行内人才短缺，甚至出现青黄不接的现象，所以希望透过具系统化的培训课程，让有兴趣入职的人士，了解业内的操作。「现时全港全职任殡仪策划师的人约1000位，7成以上均为上年纪，当中60岁以上占2成。当师傅年纪大、身体差，下一辈也不是个个愿意接手，或根本无收徒弟，这些人百年归老后， 行业将出现真空或失传情况。」

现时，殡仪业主要靠「师徒制」或亲戚关系入行，过往主要靠在职训练，没有系统的培训方式，所学的不够全面，即使有「师傅」，也未必会传授所有知识。陈𪲛垣表示，殡仪策划师过往被称为「棺材头」，现时也可称为礼仪师，工作是统筹丧礼，「丧礼无Take 2，虽然殡仪策划师感觉上只是『对客』，但实际必需了解丧礼每个细节，例如不同先人的身体状况和死因，在妆容甚至大殓部分都有不同处理，而客人是和你接触，并非和化妆师和工人，如没有基本知识，很难和主人家交代。」

人始终会生老病死，陈𪲛垣指殡仪行业有必然需求，加上中国传统文化需要传承，故希望透过培训课程，让有缘人或有心人可知悉多点行业运作，即使学生读完未必想入行，但也可帮助身边人。

殡仪课程2026｜课程设考试 考至少5范畴

课程的考试同样以实务为主。吴艳玲摄

成功修毕课程，出席率达75%或以上及经评核合格学员，可获颁发证书。陈𪲛垣表示，课程设有考试，最少包括5个范畴，当中以实务为主，「第一考遗体化妆，届时会有个面谱，模拟不同状况的面容，学生需作简单修复，包括清洁及化妆。」另外，还包括为先人穿寿衣、麻衣孝服的穿著、礼仪用品的填写、也会模拟情景，请学生根据死者和家属情况，做详细的丧礼安排和报价、摘日子出殡、预约炉期等程序，「每人都要做一次，看掌握到的流程有多少。这些内容都要温习的，过往初班都有人不及格。」

殡仪课程2026｜不同机构课程一览

殡仪策划师培训课程(进阶)

主办机构： 香港青年协会持续进修中心

香港青年协会持续进修中心 日期： 3月10日至5月19日

3月10日至5月19日 节数： 共10课

共10课 学费： $9200

$9200 详情：>>按此<<

殡仪策划师培训课程

主办机构： 香港青年协会持续进修中心

香港青年协会持续进修中心 日期： 3月26日至5月21日

3月26日至5月21日 节数： 共9课

共9课 学费： $8500

$8500 详情：>>按此<<

用心送行-礼仪师入门知识班

主办机构： 港专职业训练学院

港专职业训练学院 开班日期： 3月14日

3月14日 节数： 2堂，共6小时

2堂，共6小时 学费： $530

$530 详情：>>按此<<

