香港浸会大学第五届「新闻工作者访问学人」计划 现正接受报名

第五届「香港浸会大学新闻工作者访问学人」（PJF@HKBU）计划今日（2月11日）开始接受报名。成功申请者可获得休假津贴，在香港浸会大学（浸大）进修不同科目，以吸收多元知识和扩阔视野，推动香港新闻专业的长远发展。

浸会大学新闻工作者访问学人」计划。 「香港浸会大学新闻工作者访问学人」计划第四届访问学人黄晓盈女士（后排左五）、周卫女士（后排右七）及邵智杰先生（后排右六），与黄应士教授（前排右四）、浸大传理学院院长钟布教授（前排左五）、浸大新闻系系主任暨专业应用教授李文教授（后排左六）、新闻系老师、历届访问学人及传媒机构代表出席午宴，互相交流。

该计划由被誉为「香港电视新闻教父」的黄应士教授捐款创办，是全港首个同类项目，旨在提升新闻专业的水平。获选的访问学人将会以全职学生身份，在获得授课老师核准后，旁听浸大任何本科或硕士课程的科目，并可以参加大学举办的各项活动，以及使用校内的学习资源及设施，为期一或两个学期。计划将根据访问学人的薪酬和新闻工作经验提供相应的津贴。

第五届「香港浸会大学新闻工作者访问学人」计划截止报名日期为2026年4月13日。欢迎在本港具规模的新闻机构工作五年或以上的全职新闻工作者申请，有关详情可浏览计划网站。

去年举行的第四届计划共选出三名新闻工作者访问学人，并已于去年12月完成进修。他们分别是BBC中文记者邵智杰、《南华早报》资深记者黄晓盈，以及《日经亚洲》资深财经记者周卫。三人选读的科目丰富多元，范畴涵盖人工智能、数据科学、人类学等。

该三名新闻工作者访问学人感谢黄应士教授创办计划，并表示非常享受在浸大的跨学科沉浸式学习体验，让他们提升专业知识和扩阔个人视野，帮助他们在急速变化的行业中保持竞争力。第四届访问学人的视像分享结连：邵智杰、黄晓盈、周卫。

浸大新闻系系主任暨专业应用教授李文教授表示，至今已有12位杰出新闻工作者先后获选参与计划。他说：「访问学人在浸大校园汲取新知识与技能，同时把业界的宝贵洞察与经验分享给我们的师生，形成互相启发、共同成长的平台，双方都能受益。」

计划创办人黄应士教授鼓励各大传媒机构踊跃提名员工参加今年的计划。他强调，当前新闻业的挑战瞬息万变，只有持续学习才能灵活应对，提升新闻视野与创新水平，更能为香港传媒生态带来新活力，推动香港新闻业的长远发展。」

