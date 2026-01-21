社工硕士2026｜学位社工起薪可逾3.6万！在职人士如何入行？社工硕士课程/学费资讯一览

社工硕士2026｜注册社工是专业资格，就业前景也相当不俗，在近年受到求职者追捧。更重要的是，即使大学本科并非主修社会工作的在职人士，也能透过修读认可的硕士课程，毕业后成为注册社工，这时的起薪点可达3.6万元以上。《星岛教育》今次整理了社工的就业及硕士课程资讯，帮助有意投身社福界，特别是迷茫的「打工仔」，把握事业新机遇。

社工硕士2026｜社工简介

政府部门、学校、医院或其他非政府机构都会聘请社工，为有需要的人士进行心理辅导、帮助他们发展技能、安排治疗或提供其他服务。

社工有不同职系，以社会福利署为例，当中有「社会工作助理职系」和「社会工作主任职系」，两者的学历要求、薪酬及晋升阶梯都有不同。

根据网上的求职资讯，「社会工作助理」(Social Work Assistant)不需要持有大学学历，但必须是注册社工、持有社工文凭或同等学历。主要职责包括提供个案工作服务、筹办小组活动与计划等。

至于「社会工作主任职系」，不少初入职的社工会从事「助理社会工作主任」(Assistant Social Work Officer)。这个职位要求申请人持有注册社工资格、社工学士学位或同等学历，其职责有管理和策划元素，例如协助管理社会福利办事处、在地区及服务科协助规划及发展社会福利服务。

社工硕士2026｜社工薪酬

根据2025年的「非政府机构一般职位之薪级表」，这两个职位的薪酬如下：

社会工作助理：起薪$25,115，顶薪$49,230

助理社会工作主任：起薪$36,850，顶薪$81,510

社工硕士2026｜社工相关数据

截至今年1月16日，本港注册社工总人数约为29,000人，当中70%拥有社工学位，另外约有30%拥有社工文凭。

社工硕士2026｜26/27学年入学资讯

不少有意转行做社工，而本身又拥有学士学位的在职人士，都会考虑报读社工硕士课程。目前本港有6间大学开办获社会工作者注册局认可的硕士课程，毕业生可申请注册社工资格。

香港中文大学(中大/CUHK)

课程名称： 社会工作社会科学硕士

社会工作社会科学硕士 入学要求(部分)： 持有认可大学的任何一个学士学位(二级荣誉或以上毕业，或平均毕业成绩不低于B级)；或在高等教育机构完成学业，并获得相当于学士学位的专业或类似资格，详见院校网站

持有认可大学的任何一个学士学位(二级荣誉或以上毕业，或平均毕业成绩不低于B级)；或在高等教育机构完成学业，并获得相当于学士学位的专业或类似资格，详见院校网站 实习安排： 课程包括900小时实习指导，当中100小时为前实习技巧训练，其余800小时为有督导的实践活动。学生须于两间不同服务性质的社会福利机构接受督导式的实习训练。学生亦有机会前往海外实习，详见院校网站

课程包括900小时实习指导，当中100小时为前实习技巧训练，其余800小时为有督导的实践活动。学生须于两间不同服务性质的社会福利机构接受督导式的实习训练。学生亦有机会前往海外实习，详见院校网站 修业年期： 2年(全日制)；3年(兼读制)

2年(全日制)；3年(兼读制) 学费： $374,000(全日制)；$371,000(兼读制)

$374,000(全日制)；$371,000(兼读制) 详细资料：>>按此<<

香港大学(港大/HKU)

课程名称： 社会工作学硕士

社会工作学硕士 入学要求(部分)： 持有港大荣誉学士学位，或其他可比院校的同等学历；未持有荣誉学位的申请人，将会按其个人情况作个别考虑，详见院校网站

持有港大荣誉学士学位，或其他可比院校的同等学历；未持有荣誉学位的申请人，将会按其个人情况作个别考虑，详见院校网站 实习安排： 课程包括1000小时实习训练，当中100小时为实习前的工作坊，其余900小时为包括基础及进阶实习，详见院校网站

课程包括1000小时实习训练，当中100小时为实习前的工作坊，其余900小时为包括基础及进阶实习，详见院校网站 修业年期： 2年(全日制)；3年(兼读制)

2年(全日制)；3年(兼读制) 学费： $369,600(全日制)；$369,600(兼读制)

$369,600(全日制)；$369,600(兼读制) 详细资料：>>按此<<

香港理工大学(理大/PolyU)

课程名称： 社会工作硕士

社会工作硕士 入学要求(部分)： 持有认可大学的学士学位，详见院校网站

持有认可大学的学士学位，详见院校网站 实习安排： 详情请向院校查询

详情请向院校查询 修业年期： 3年(兼读制)

3年(兼读制) 学费： $382,000(兼读制)

$382,000(兼读制) 详细资料：>>按此<<

香港城市大学(城大/CityU)

课程名称： 社会工作硕士

社会工作硕士 入学要求(部分)： 持有认可大学的学士学位或其他认可的同等学历，详见院校网站

持有认可大学的学士学位或其他认可的同等学历，详见院校网站 实习安排： 课程包括900小时实习训练，当中100小时为实习前的准备或相关活动，其余800小时为实习，详见院校网站

课程包括900小时实习训练，当中100小时为实习前的准备或相关活动，其余800小时为实习，详见院校网站 修业年期： 2年(全日制)；3年(兼读制)

2年(全日制)；3年(兼读制) 学费： 每个学分$6,600(课程要求获得最少55个学分，总学费为$363,000起)

每个学分$6,600(课程要求获得最少55个学分，总学费为$363,000起) 详细资料：>>按此<<

香港浸会大学(浸大/BU)

课程名称： 社会工作社会科学硕士

社会工作社会科学硕士 入学要求(部分)： 持有认可大学的学士学位，或相同等级资历；已具注册社工资格（以社会工作文凭注册）或社会科学背景的申请人可获优先考虑，详见院校网站

持有认可大学的学士学位，或相同等级资历；已具注册社工资格（以社会工作文凭注册）或社会科学背景的申请人可获优先考虑，详见院校网站 实习安排： 100小时的实习前准备活动及800小时实习，详见院校网站

100小时的实习前准备活动及800小时实习，详见院校网站 修业年期： 2年(全日制)；2年(兼读制)

2年(全日制)；2年(兼读制) 学费： $349,470(全日制)；$330,330(兼读制)

$349,470(全日制)；$330,330(兼读制) 详细资料1：>>按此<<

详细资料2：>>按此<<

香港树仁大学(仁大/HKSYU)

课程名称： 社会工作硕士

社会工作硕士 入学要求(部分)： 持有本地或海外认可大学的一级或二级荣誉学士学位，曾接受社会科学学科本科训练的申请人将获优先考虑；非荣誉学位的最低GPA要求是3.0(总分4.0)，详见院校网站

持有本地或海外认可大学的一级或二级荣誉学士学位，曾接受社会科学学科本科训练的申请人将获优先考虑；非荣誉学位的最低GPA要求是3.0(总分4.0)，详见院校网站 实习安排： 100小时的实习前工作坊及800小时实习，详见院校网站

100小时的实习前工作坊及800小时实习，详见院校网站 修业年期： 2年(全日制)；3年(兼读制)

2年(全日制)；3年(兼读制) 学费： $319,000

$319,000 详细资料：>>按此<<

社工硕士2026｜其他本地社工课程

除了硕士课程，社会工作者注册局亦认可一批由本地院校开办的学士及副学位课程，毕业生可申请成为注册社工。将于2026/27学年开办相关课程的院校名单如下：

社工学士课程

香港中文大学

香港大学

香港理工大学

香港城市大学

香港浸会大学

香港树仁大学

圣方济各大学

宏恩基督教学院

香港理工大学专业进修学院

港专学院

香港能仁专上学院

香港伍伦贡学院

社工高级文凭课程

圣方济各大学

宏恩基督教学院

香港中文大学专业进修学院

香港理工大学香港专上学院

香港伍伦贡学院

香港专业教育学院(沙田)

青年会专业书院(预计于2027/28学年招收最后一届学生，随后停办)

注：社工就业与课程资讯，以院校及政府公布为准

资料来源：院校、社会工作者注册局及社会福利署网站

