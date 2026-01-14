「哈工大—剑桥—牛津杯」冰上龙舟赛开赛｜聚焦哈工大

哈尔滨工业大学作为内地顶尖「双一流」高校之一，以航天、机械人等硬核科技支撑国之重器。开此专栏，意在向香港各界展现其科研实力与育人成果，搭建交流桥梁。

1月10日，由哈尔滨工业大学主办的「哈工大—剑桥—牛津（哈剑牛）杯」冰上龙舟国际友谊赛开幕。来自牛津大学、剑桥大学，北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学C9联盟高校，以及香港中文大学、香港科技大学、澳门大学的14支队伍参赛，中外青年学子在松花江畔同舟共济、奋勇争先。

开幕式现场

随着一声激昂的锣声，冰上龙舟赛正式拉开帷幕。鼓声激昂、节奏铿锵。一支支冰整齐起落，有力地凿向松花江冰面，各代表队的龙舟破风疾驰，也引来观众阵阵热烈的加油呐喊。

「冰上龙舟让我亲身感受到中国传统体育运动的智慧与活力。」牛津大学学生丹尼尔．福兰说，「期待今年夏天，哈工大的学生可以来到英国一起体验赛艇运动！」

「我觉得冰上龙舟是一项非常能够展示我们青年朝气蓬勃、奋勇争先风貌的运动，很考验大家的爆发力和耐力。」北京大学学生黄逸涵感慨说，激烈的竞赛氛围更磨砺了体育精神。

澳门大学学生李淳堇首次来到哈尔滨，既沉醉于冰上龙舟的新奇有趣，也在与顶尖高校学子的交流中收获满满，「期待未来能够与新朋友们保持联系、相互学习，让文明交融不断延续。」

深化中外交流好机会

「冰上龙舟让我感受到体育真的能让世界『零距离』！」代表运动员宣誓的哈工大学子那博识说，这已是他第三年参加冰上龙舟赛。「此前是与其他C9高校师生以冰上龙舟为媒介进行交流，今年更是新增了来自牛津大学、剑桥大学这两间世界名校的学生和港澳地区高校学生，哈工大越来越国际化的体育氛围，为我们提供了文化交流、文明互鉴的好机会！」

「龙舟在中国传统文化中是『团结、奋进、卓越』的载体，与英国崇尚的『勇气、礼貌和担当』的精神内核高度一致。」哈工大校党委书记陈杰表示，希望跨越时空的龙舟文化续写两国「以团结凝聚力量，以奋进诠释担当」的精神共鸣，成为文化交流互鉴、服务人类文明延续的「方舟」，推动两国青年携手书写美美与共的时代新篇。

冰上龙舟赛之外，此次中英青年文化交流周还陆续开展中英高校青年论坛、哈工大博物馆及航天馆参观、哈工大交通科学与工程学院未来交通国际创新平台参观、北国冰雪民俗互动体验工作坊等活动。

「我们看到哈工大创造了很多高水平科研成果，为中国航天事业作出了很大贡献，培养了许多优秀学生。」剑桥大学学生哈里森．麦克斯威尼在参观哈工大航天馆、博物馆后对哈工大的科研成果与育人成效赞叹不已。

文：哈尔滨工业大学全媒体中心记者阚思邈、李双余

延伸阅读：

哈工大与中国农科院 共建农业人工智能学院｜聚焦哈工大

学位评价改革破冰 实践成果首获博士认证｜聚焦哈工大