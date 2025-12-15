理大首办科技成果转化大会暨技术创新研究院首届年度交流会 15所内地研究院及研究中心齐聚晋江

为深化产学研融合、推动科研成果转化，香港理工大学联同福建省人民政府港澳事务办公室，于福建省晋江市举办一连两天的「香港理工大学科技成果转化大会暨技术创新研究院首届年度交流会（2025）」。活动昨日(14日)圆满结束，共汇聚逾3,500名来自政府、学界、创科产业界、投资界及公众人士参与，透过大会、圆桌论坛、成果展览及项目路演等多元形式，展示理大顶尖的科研成果，搭建科研与产业对接桥梁，助力国家创新驱动发展战略。

活动于晋江国际会展中心举行，由理大校董会主席林大辉、福建省副省长林瑞良、福建省科技厅厅长李志忠、理大校长滕锦光、理大常务及学务副校长黄永德、福建省港澳办主任黎林、泉州市副市长雷连鸣、晋江市人民政府市长王明元、理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒及理大副校长（教学）曹建农共同主持活动启动仪式。

科技成果转化大会将成年度活动

滕锦光致辞时表示，理大科技成果转化大会将成为一年一度的重要活动，首次大会在晋江举办，也彰显晋江在理大创新创业生态中的重要角色。「我们将共同见证一批理大科研成果从『实验室』走向『生产线』、从『论文』转化为『产品』，以务实合作推动构建更高水准的创新生态，实现更深层次的协同发展。」

理大现时在内地不同城市建立了12所技术创新研究院，并在深圳设立两所研究院及一所前沿技术创新中心；启动了9个创业中心，为科研成果转化与创业人才培养提供支撑。滕锦光表示，每所研究院均聚焦若干特定领域，精准对接当地产业与社会发展需求，以推动理大科研成果落地转化与应用。

在活动上，理大与安踏集团正式签约。理大晋江技术创新研究院亦分别与盼盼集团、泉州师范学院、凯达集团、晋江新丝路康养产业有限公司及晋江护理学会达成合作；与晋江产业投资集团及安莱光电科技有限公司完成签约，加强科技创新合作及产业深度融合。

另外，大会特邀多位重量级嘉宾分享真知灼见，包括由滕锦光聚焦理大知识转移及科技创业方面的成果、深圳市海柔创新科技有限公司联合创始人房冰畅谈智造协同、中科创星科技投资有限公司创始合伙人米磊探讨投资未来产业，而中银集团投资有限公司副执行总裁王军则分享科创投资的实践。

多位重量级嘉宾分享真知灼见

随后两场的圆桌论坛-「人才与科研」及「孵化与落地」，由多位理大的教授及业内人士共同参与探讨，围绕主题交流分享；活动同场设有科技成果展览，特设智能制造与材料、生物医药与医疗器械、信息与人工智能、智慧城市与交通，及绿色低碳与能源五大主题展区。展区总计有逾140个展位，展示来自理大、15所内地研究院及研究中心、初创、未来挑战赛获奖团队及校友等，近250项卓越科研成果，吸引业界代表现场对接。

此外，展览并设理大研究生及本科生招生宣讲，其中理大科技创业硕士课程总监、眼科视光学院科研眼科讲座教授何明光重点介绍新开办的科技创业硕士课程。该课程旨在培育新一代科技创业者，学生将主要在理大主校园学习，并赴任何一所内地技术创新研究院实践创业项目，助力学生把创新构思与尖端科研成果转化为成功的初创企业。

