国际教育机构True North Education香港设总部　助学生订制国际升学策略

香港政府积极推广「留学香港」品牌，推动香港成为「国际专上教育枢纽」，为配合政府措施及吸引⼈才政策的⽅向， True North Education宣布选香港为亚太区的策略核⼼基地，并委任陈思铭、Bob Fan及Edward Lee为管理合伙人。

True North Education由韩裔美籍兄弟Samuel Hwang与Danny Hwang创立，专为亚洲学生提供一站式海外升学策略、科研培训及全人发展指导。目前在英国伦敦、中国上海及深圳、⽇本东京、越南河内、泰国曼⾕、⾺来西亚吉隆坡等设有分部。

True North Education管理合伙人之一、基汇资本执行合伙人及全球资本市场主管的吴燕安（Christina Gaw）表示，教育是社会回报最高的长期投资。「由于地理位置关系，香港不单是汇聚全球顶尖人才的地方, 英语程度高，同时也是中国、亚洲以至东欧学生寻求不同升学路的最佳跳板。」

学生95%入英美top 30大学

机构核⼼团队成员来⾃英识教育 Britannia、Crimson Education、启德教育（EIC）及 New Pathway 等亚洲知名教育顾问机构，拥有逾 15 年英美顶尖教育及⼈才培育经验。 据其数据显示，已协助数千名学⽣成功入读常春藤盟校、⽜津剑桥及美国Top 30 ⼤学，整体录取率达 95%。 机构亦于越南河内开办 True North International School，提供由⼩学⾄⼤学的全⾯教育服务。

问及如何在近年出生率下降及赴美升学数字持续下跌的情况下突围而出，执行合伙人之一的Bob Fan指出，据其了解，学生对美国顶尖大学的兴趣并没减少，反而竞争程度急剧上升，为争入读英美顶尖大学，他形容尤如展开「军备竞赛」，而现今顶尖大学已不再只看分数，还要看如何说好自己的故事，他们相信发掘学生的潜能及兴趣对其成长很重要，他们不单为学生提供学业⽀援，更重要的是订立个⼈化升学策略及领袖发展计划等，协助学⽣探索⾃我，建⽴优势，寻找人生方向。

4名子女分别入读史丹福大学的Christina补充，他们虽然提供一站式服务，仍鼓励父母参与整个旅程，共同分享培育孩子的理念及定立目标，她是过来人，孩子的重要时刻一定参与，她说这样对孩子的成长有着重大意义。

