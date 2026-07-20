港股传研究取消午间休市 制定盘后交易时段 港交所：仍处于非常早期探讨阶段

港交所（388）表示，一直致力于提升香港作为国际金融中心的竞争力，目前正在研究包括延长交易时段在内的多项提升市场便利性措施，并指「有关优化现货市场交易时间的建议现在仍处于非常早期的探讨阶段」。彭博引述消息报道，港交所正考虑取消中午保时时段，旨在与大多数全球市场安排接轨。

港交所：首要工作延长衍生产品交易时段

港交所指，当前首要的工作是研究延长衍生产品市场交易时段的建议，是否落实相关建议尚待收集市场意见及监管机构批准；此外亦会定期探讨各种优化市场的安排，有关优化现货市场交易时间的建议现在仍处于非常早期的探讨阶段。所方指出，任何有关现货市场的调整均需审慎评估对市场的影响，并综合考虑市场各方的意见和互联互通机制的安排。

开市时间拟提早至9时

报道指，港交所最近数星期已将延长股市交易时段的建议，向各大经纪商和交易公司摸底，其中一个方案是将交易开市时间提早30分钟，至早上9时开市；并取消中午12时开始的一小时休市。但报道指，港交所仍将保持下午4点收市，以便进行清算和结算。

盘后交易时段 有投资者存疑

报道续指，港交所亦考虑增设盘后交易时段，旨在配合美国早市交易活动，时间或设在晚上8时至午夜之间。报道指出，如果设立有关时段，或将仅限于开放少数规模较大的股票交易，港交所期望借此提振同时发行美国存托凭证（ADR）的股份交投。

不过报道指出，部分市场参与者对设立盘后交易存疑，忘为香港的交易成本仍然高昂，投资者可能更倾向于使用在美国上市的期权进行对冲活动。

传今年稍后时间对外咨询 需研究北水资格

报道表示，港交所仍在评估多个方案，细节亦有可能调整，预计在今年稍后时间，待相关安排更成熟时征求更广泛的市场意见。报道指，港交所亦需研究「北水」南下是否符合延长交易时段制度。