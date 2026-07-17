澜起科技料半年多赚最多81% 回应韩国调查 另提议A股回购 股价挫近6%

澜起科技（6809）连发三个公告，包括发盈喜预告多赚最多81%，回应被韩国调查，以及董事长提议以3亿至6亿元回购A股股份。

澜起科技股价今早低开3.6%，最新跌幅扩大至近5.8%，报262.4元。

该公司公告指，预计上半年实现营业收入约33.35亿元，按年增长约26.6%，盈利料19亿元至21亿元，按年增长63.9%至81.2%。该公司表示，预计上半年业绩大幅增长，主要是受益于AI产业趋势，行业需求旺盛：一方面，随著DDR5渗透率提高且子代持续迭代，公司DDR5RCD晶片出货量显著增加；另一方面，互连类晶片新产品MRCD/MDB、PCIeRetimer、CKD及CXLMXC晶片收入显著攀升。

澜起科技指，2026年上半年，互连类晶片产品线销售收入约为31.11亿元，按年增长约26.4%，其中第二季度互连类晶片产品线销售收入约为16.94亿元，按年增长约28.2%，按季增长约19.5%。

董事长拟以3亿至6亿元回购A股

此外，该公司董事长兼首席执行官杨崇和提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额3亿元至6亿元人民币，回购价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%，回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内。

全力配合韩国检察厅各项要求

澜起科技又发公告，于7月15日，韩国首尔中央地方检察厅公平贸易调查部针对潜在的违反反垄断相关法规事宜，在其韩国办公室开展现场搜查及取证。该公司表示正全力配合检察厅的各项要求。

于本公告日，该公司及其董事、雇员未被检察厅或任何政府机关指控存在任何不当行为，又指目前经营正常，仍将全力专注于产品研发并服务客户。

来自韩国营业收入占比53.6%

澜起科技又表示，案件仍在调查，现时无法预测调查的时间及结果，包括是否会对该公司采取任何后续行动、提出指控，或对其财务状况造成重大不利影响。该公司又披露，截至2025年12月31日止财政年度，集团营业收入约为54.56亿元人民币，其中来自韩国客户的营业收入约为29.25亿元人民币，即占比达53.6%。

