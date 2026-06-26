核心新制品「泡芙」增长逾3倍 波司登去年多赚近14% 股价曾升逾9%

波司登（3998）截至今年3月底止全年纯利39.94亿元（人民币，下同），按年升13.7%；收入273.5亿元，按年升5.6%。集团拟派末期息25港仙，按年升13.6%，派息比率80.2%。

波司登股价一度升逾9%，最新升8.2%，报3.93元。

集团指，去年暖冬行业压力较大，惟品牌羽绒服业务收入仍升8.7%至235.6亿元，占总收入86.2%，其中波司登品牌收入197.52亿元，升6.9%。集团表示，透过核心新制品类「泡芙」的产品创新，以及在新媒体渠道的精准推广，成功取得较好成果，该品类去年增长逾3倍，销售额超过20亿元。集团整体毛利率57.2%，按年微跌0.1个百分点。

将提前筛选货品及测款

集团表示，未来将坚持「聚焦羽绒服主航道、聚焦时尚科技功能服饰主赛道」的「双聚焦」战略，重点关注顾客需求及构建核心竞争能力。被问及会否再有类似「泡芙」的大单品，集团就回应，如何让未来整个爆款成为必然是团队去年一整年打下来的共识，今年将提前筛选货品及测款，让爆款基于市场情况进行互动。

与国际顶尖设计师合作

国际化方面，集团继去年在伦敦开设旗舰店后，今年重点探索品牌国际化，投入资源与国际顶尖设计师合作。集团强调，未来的发展将聚焦目标顾客群身上，并透过AI等新技术赋能产品研发、供应链及零售运营，实现经营设定科技化的目标。

期内，贴牌加工管理业务收入30.94亿元，按年跌8.3%；女装业务收入5.58亿元，跌14.3%；多元化服装业务收入1.38亿元，跌34%。品牌羽绒服业务毛利率62.7%，按年跌0.7个百分点，主要受线上渠道增速快于线下、雪中飞品牌收入增速快于波司登品牌影响。