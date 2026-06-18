日韩再「破顶」港股独憔悴 恒指再穿24000点 专家拆解恒指劣势 「错失AI超级周期」

港股午后跌幅加剧，一度跌逾560点，低见23749点；收市则下跌387点或1.59%，报23924点。另一边厢，日股及韩股再「破顶」，日经指数及韩国综合指数收市分别升1.65%及2.25%。对于港股今年来持续落后外围股市，不少人归咎于恒指换马机制滞后，往往在股份大升后才被纳入指数，故出现「染蓝即潜水」的魔咒。相反，美股为争夺SpaceX、Anthropic等超级科企巨头，纳斯达克、富时罗素及标普全球等指数公司已相继调整纳入规则，为新上市巨企快速入指数「开绿灯」。方德证券高级分析师莫灏楠接受《星岛头条》访问时表示，恒指最大问题在于指数编制模式不够多元，缺乏足够硬科技股份，难以受惠于AI硬件建设超级周期。

在美国联储局主席沃什「放鹰」下，恒指今日持续弱势，ATM拖累大市向下，美团（3690）跌3.49%，阿里（9988）及腾讯（700）分别跌1.87%%及1.16%。不过，科指新贵的AI股智谱（2513）及MINIMAX（100）分别大升逾26%及12.3%。

恒指落后外围股市，恒指公司拣选成分股的时机常被市场质疑，认为恒指往往在股份概念最热、市值短暂达标时才纳入成分股，变相令资金高位接货。

美股指数为SpaceX开绿灯

另一边厢的美国，为争夺超级科技企业，多间美股指数公司已率先行动。纳斯达克早前修改相关规定，为SpaceX、Anthropic等新上市巨企纳入纳斯达克100指数开绿灯。若SpaceX获纳入相关指数，追踪指数的被动基金将被迫买入其流通股份。

此外，富时罗素亦宣布新设「快速纳入规则」，令SpaceX合资格获纳入罗素美国股票指数及富时全球股票指数系列。标普全球则表示，将修改标普全市场指数及道琼斯美国全市场指数的纳入规则，为SpaceX跻身相关指数铺路。

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港股缺AI硬件龙头跟升

莫灏楠表示，恒指最大问题在于指数编制模式不及美国或其他市场多元化。他指出，美股有费城半导体指数等清晰科技硬件指数，但香港上市公司深度不足，难以用硬件公司编制出具代表性的科技指数。

他认为，这方面仍要靠国家继续推动更多硬件公司来港上市。相比之下，A股并没有同样问题，无论上证、深证、创业板或科创板，都有大量硬科技及硬件公司，今次可完全受惠于AI硬件建设的超级周期。

蓝筹魔咒拖累市场信心

事实上，近年市场屡见新贵「染蓝即潜水」，令投资者质疑恒指机制是否容易在股份概念最热、市值短暂达标时才纳入成分股，变相令资金高位接货。

百家塔政策研究所创办人徐家健早前接受《星岛头条》访问时曾指出，单靠市值门槛容易吸纳缺乏基本面支撑的股份，建议恒指公司延长市值观察期，并加入市盈率及实际业务营运状况等基本面指标。

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恒指或下试22000点

对于恒指今日跌穿24000点，莫灏楠认为，支持位可能要到约22000点才会较明显，因此会以每1000点作一个下望区间。他指出，大型科技股如阿里、腾讯、美团及小米走势太差，而这几只股份合共占恒指约20%，对大市拖累明显。

他续指，港股原本可依靠高息股支撑，包括内银、内险及部分消费股，但相关股份近期亦「不争气」。即使估值便宜或昂贵，息率吸引力皆已回落，值博率不如以往，再进一步推升亦有难度。

莫灏楠认为，过去一两年港股牛市，很大程度是靠高息股增加派息及回购支撑，属于「政策牛市」。但当这一波政策红利结束后，下一步难题是如何托起科技股，令恒指重新转强。

扭转弱势要等政策触发

他表示，恒指要扭转弱势，需要等待新的政策触发点，例如内地是否会在「内卷」结束后令企业业绩改善，或推出增加险资、社保资金入市等措施。他认为，后续要观察内地监管部门会否有新的利好政策推出。

称暂非捞底时机

被问到现阶段是否捞底机会，莫灏楠直言「肯定不是」，并仍然认为投资者应该「珍惜生命，远离港股」。他解释，除非是炒作硬件股，或与硬件相关的半新股，否则港股市场大部分股份现时都不是理想买入时机。

他认为，港股八至九成股份目前吸引力有限，真正表现较好的股份只有少数。若要提前部署，他较留意ASMPT（522）及联想（992）等与硬件相关股份；相反，对中芯国际（981）及华虹半导体（1347）兴趣不大。

他又建议，若投资者真的想投资中国市场，不妨多留意A股，因A股硬科技股份的走势及技术含量，相对港股更具优势。