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SpaceX上市｜标指拒快速纳入 证券界斥重大错误 「微软花8至10年才入指数」

股市
更新时间：12:51 2026-06-13 HKT
发布时间：12:51 2026-06-13 HKT

SpaceX（SPCX）周五（12日）上市，收市升19.2%，市值达到2.1万亿美元，成为全球第七大上市公司。美股的标普500指数早前已表示不会快速纳入SpaceX，道明证券（TD Securities）认为标指此举是重大错误，没有跟上国际做法。

负责标普500指数新股纳入规则的委员会，早前宣布维持现有规则，不会快速纳入SpaceX成为指数成分股，意味至少在上市第一年不会将SpaceX纳入。面对新一代「超大市值」公司，包括OpenAI及Anthropic预计也将跟随SpaceX后上市，美国证券界认为指数管理公司须考虑是否缩短现时的12个月等待期。

相关文章：标普拒改快速纳入规则 SpaceX短期难跻身标指 去年劲蚀49亿成绊脚石

吁跟随全球基准做法

道明证券指数与市场结构研究主管Peter Haynes接受CNBC访问时表示，标指拒绝快速纳入SpaceX，他个人不同意这项决定，「这是一个有争议的讨论，但在我看来，这只是全球基准的自然延伸。」他举例2019年沙特阿美上市时是史上最大IPO，当时FTSE与MSCI都设立快速通道，在5至10天内就将其纳入，他认为标指应跟随全球基准做法，「现在他们有一只『美国制造』的大型股票，理应纳入。」

Haynes续指，SpaceX要纳入标指的等待期可能不只一年，因为标普500委员会同时维持「盈利测试」规则。但他直言该「盈利测试」已有点过时，以微软为例，该公司在上世纪90年代花了8到10年时间才进入标指。另外，即使不少公司被纳入指数时是盈利的，但现时指数中很多公司也处于亏损状态。

或致标指纳指表现差异

与标指不同，纳斯达克与罗素的指数委员会表示将更新规则，Strategas Securities ETF 策略主管 Todd Sohn 说：「如果投资者想要SpaceX，你不会买标普500，你要买纳指100 或罗素1000。」

Sohn相信，有SpaceX不被快速纳入的先例，标指在OpenAI与Anthropic上市时也不会很快将它们纳入，未来或造成标指、纳指及其他指数出现表现差异。

相关文章：SpaceX上市｜首日升19.2% 市值破2.1万亿美元 成第七大上市公司 马斯克成「万亿富豪」第一人

 

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