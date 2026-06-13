SpaceX上市｜华尔街满意首日表现 利好Anthropic及OpenAI上市 投行料股价续升18%见190美元

万众瞩目的史上最大型新股SpaceX，上市首日收报160.95美元，上升19.2%，除了让首富马斯克晋身全球「万亿富豪」，有分析认为首日表现也让华尔街松一口气，利好即将登场的Anthropic及OpenAI两宗大型IPO的市场气氛。

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市场赞定价正确 大型IPO好兆头

SpaceX周五开报150美元，股价最多曾升至176.52，较发行价135美元高出逾30%，最终收市 升19%报160.95美元。Allspring Global Investments资深投资组合经理Robert Gruendyke表示，这对市场以及其他即将到来的大型IPO是个好兆头。「他们（SpaceX）显然定价正确，至少在第一天如此。这应该让人对市场，尤其是增长股保持乐观。」

SLC Management董事总经理Dec Mullarkey表示，这是正常的初期涨幅，指股价是马斯克散户「粉丝」，到纯粹技术交易者之间取得的平衡。

Oppenheimer看好太空经济红利

Oppenheimer & Co.分析师Timothy Horan认为，SpaceX仍有较大上升空间，目标价190美元，即是较周五收市价有18%潜在升幅。Horan表示，SpaceX为投资者提供了持有领先AI与连接服务巨头的机会，同时还能分享未来太空经济发展的潜在红利。

不过亦有机构质疑尚未盈利的SpaceX是否值得如此高估值。Energy Group Capital研究主管 Amanda Lyons认为，分部估值约为6000亿美元，仅上市市值的三分之一。但她补充说：「昂贵从来不是马斯克的阻力，过去十年来，押注他失败几乎都是错误。」

虽然分析员认为SpaceX首日股价升幅合理，但该公司在AI领域的雄心，以及载人登月、火星计划，还有马斯克近乎完全掌控的公司治理模式，未来仍需市场持续认可。

负盈利公司上市后表现多数走样

据彭博数据，美国IPO集资超过10亿美元的公司中，首日最大涨幅纪录属于Figma，2025年上市首日飙升250%，但如今股价已跌至上市价下方约45%。Trivariate Research 去年报告指出，负盈利的公司在上市后18个月内表现，通常比盈利公司落后逾10%。而SpaceX在2026年第一季净亏损便达到42.8亿美元。

