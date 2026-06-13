「国产GPU股」沐曦证实拟来港上市 追觅科技传最快明年港IPO

去年12月登陆内地科创板、挂牌日股价飙升近7倍的国产GPU股沐曦股份，表示正计划来港上市，正积极与中介机构磋商，并拟聘任立信德豪为上市审计机构。

另外传内地两科企将来港上市，其中机械人初创公司众擎机器人据报已经以保密形式向港交所递交上市申请，计及在4月B轮融资筹集2亿美元，最新估值超过100亿人民币。至于内地智能家电生产商追觅科技（Dreame）传最快明年来港招股，集资额可能达数亿美元。

另一方面，星源材质（6067）和华健未来（6132）两新股开始招股，星源材质为内地锂离子电池隔膜制造商，并已在深交所上市。招股价为每股不高于8.98元，集资最多13.4亿元，一手入场费约4535.28元，中信建投国际为其独家保荐人。截至昨晚该股已超购近7倍。该股昨日A股收报18.17元人民币，较H股最高招股价溢价约1.3倍。星源材质引入富国、广发基金等13名为基石投资者，总投资金额为7752万美元。

华健未来为研发自身免疫、代谢及肿瘤学疾病疗法的生物科技公司。招股价为每股81.8元，集资11.1亿元，一手入场费8262.49元，中信证券为其独家保荐人，首日已录得超购8.36倍。华健未来引入睿远基金、凯博等6名基石投资者，总投资额6500万美元。

溜溜梅暗盘升逾倍

至于昨日开启暗盘交易的溜溜梅（6658）于三大暗盘表现不俗，升幅介乎1.25倍至1.29倍，不计手续费，于辉立暗盘赚最多，约赚5642元，预期下周一（15日）挂牌。