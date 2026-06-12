亚洲仅日本散户可抽SpaceX 据报集资额达22亿美元 

彭博引述监管文件报道，马斯克（Elon Musk）旗下太空发射服务商SpaceX（SPCX）从日本投资者筹集了22亿美元。

SpaceX的IPO为日本市场预留了1,630万股A类股，约占总股本3%，是日本自去年JX金属IPO集资30亿美元以来最多。

日本散户是亚洲区内，唯一被允许直接参与此IPO的国家。发行由瑞穗金融集团负责，将透过其本地经纪公司以及乐天证券和SBI证券等线上券商处理投资者订单。瑞穗集团的美国投资银行部门为SpaceX IPO的23家承销商之一。

日本散户是亚洲区内，唯一被允许直接参与此IPO的国家

SpaceX在全球IPO中筹集750亿美元，发行5,556亿股，每股定价135美元，据报今次IPO认购已超额四倍。

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