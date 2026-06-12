SpaceX上市｜开市价150美元 市值近2万亿美元 马斯克成「万亿富豪」第一人

SpaceX上市｜史上最大型新股、太空探索科技公司SpaceX（SPCX）周五（12日）晚在美股登场，据报总认购额超过3500亿美元，录超购3.7倍。该股开市价150美元，较招股价135元高出11.1%，市值约1.96万亿美元；早段曾见168.75美元，升25%，市值达2.2万亿美元。

SpaceX上市｜马斯克身家超过9万亿港元

SpaceX上市之时，亦造就马斯克成为「万亿富豪」第一人，即身家超过1万亿美元。彭博富豪榜显示，马斯克于周四的总资产为9,710亿美元，当中未上市的SpaceX已贡献七成身家，主要由于他持有公司约一半股权。而当SpaceX完成上市，以135美元上市价计算，马斯克的持股总值便已达8,665亿美元，连同Tesla及其他初创公司贡献达2,830亿美元，身家将合共攀升至1.15万亿美元（约9万亿港元）。

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据SpaceX周四公布，今次IPO发行5.556亿股。 并已授予承销银行超额配售选择权另购8,330万股。若全部行使，IPO规模将达约860亿美元。据彭博报道，此次IPO认购需求超过发行股票数量的四倍。按发行价计算，SpaceX市值达到1.77万亿美元，若计入员工股票期权和限制性股票单位，公司完全摊薄估值约为1.8万亿美元。

据报SpaceX创始人马斯克（Elon Musk）的散户「粉丝」认购反应热烈，彭博周四引述知情人士报道，散户投资者已提交超过1,000亿美元的认购订单，来自美国本土及国际地区，这一数字已远超预留给散户的20%分配比例。若以集资额750亿美元计算，分配给散户的股份仅150亿美元。

若马斯克的支持者在IPO中分配股份数目极少，或进一步推高上市后股价。法巴分析师James Picariello以Tesla为例，估计散户持有Tesla约40%的股份。

SpaceX上市｜69%机会破2万亿美元市值

而据Polymarket交易员的预测，SpaceX上市交易首日收盘时市值超过1.8万亿美元的概率高达84%，而市值突破2万亿美元的概率也达到了69%。若SpaceX首日收市市值突破2万亿元，意味著首日股价升幅达13%。

不过，被视为「影子市场」的Hyperliquid平台的IPO前永续期货合约则预视更大升幅，与SpaceX挂钩的永续合约目前在Hyperliquid等加密交易平台上的交易价格约为180美元，较上市价135美元高出约33%。

视为「影子市场」的Hyperliquid平台的IPO前永续期货合约则预视更大升幅，与SpaceX挂钩的永续合约目前在Hyperliquid等加密交易平台上的交易价格约为180美元，较上市价135美元高出约33%。

万众瞩目的SpaceX IPO预计将为众多支持者带来回报，包括创投公司、特殊目的实体投资者，甚至是特朗普政府成员。同时将巩固私人基金及员工帐面收益。报道指出，超1000名员工正与财富管理公司进行集体谈判，以期在IPO前获得更优惠价格和更便捷复杂节税金融产品。

不过，著名沽空投资者查诺斯（Jim Chanos）称其为「一场充满希望和梦想的IPO」，驱动力是对马斯克和AI的热情而非基本面；但规则变更可能加速其被纳入纳指100，带来被动基金与散户需求。

SpaceX上市｜开市非即时交易 待完成价格配对

值得留意的是，美股IPO一般不会在开市后立即交易，往往要一小时或以上的时间，主要因为各个交易所设有「价格发现」的流程。以SpaceX在纳斯达克挂牌为例，交易所于早上采取IPO交叉盘（IPO Cross）机制，接收买卖双方交易员提交的意向落盘，尽量撮合订单，从而由「护盘商（Stabilization Agent）」平衡各方需求后，决定开市价及开市时间。

纳斯达克高级副总裁兼资本市场主管Scott Bacigalupo解释，选择最佳开市时间取决于大量因素，其中最主要是考虑足够成交量，通常达至开市价的订单量，占该新股总发行量约8至10%，有关过程涉及不少时间，「IPO规模越大、复杂性越高，需要的时间亦会越长。」

近年不少纳斯达克新股通常在早上10时许至中午12时前，已开放交易，但热门新股Robinhood（HOOD）上市时，延至12时35分才有第一口交易；Airbnb（ABNB）更要到下午约1时30分开放交易。

SpaceX上市将帮助马斯克跻身成「万亿富翁」。据彭博亿万富翁指数计算，马斯克的净资产将增加约2,750亿美元，达到约9,700亿美元。

SpaceX上市｜重磅IPO浪接浪 掀美股波动

尽管通胀加剧与伊朗战争导致经济动荡，市场对AI的强劲需求仍推动美股创新高。其两大竞争对手Anthropic和OpenAI预计最快今年上市，估值或超1万亿美元，因此SpaceX的股价表现备受矽谷创投与华尔街关注。另外，Alphabet高达850亿美元的股权融资引发对投资需求能否承接供应的讨论。Ameriprise首席市场策略师Anthony Saglimbene指出，市场部分波动正是源于这些IPO。

SpaceX在短短六个月从火箭与卫星宽频服务商转型为AI巨头，2月收购xAI后合并估值达1.25万亿美元，较去年12月的约8,000亿美元高出近一倍，也是2025年7月预期的两倍。与Anthropic、Google签订月费21.7亿美元的运算基础设施协议，望成为最大收入来源。 马斯克又描绘太空数据中心、月球机械人工厂等愿景 。

不过，有分析指该公司大部分计划依赖尚未成熟的技术，且面临Anthropic、OpenAI等激烈竞争。尽管如此，怀疑其估值的观察人士也认可马斯克打造行业巨头并为投资者创造利润的能力。

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SpaceX上市｜马斯克业绩目标在火星建殖民地

另一方面，SpaceX上市将帮助马斯克跻身成「万亿富翁」。据彭博亿万富翁指数计算，马斯克的净资产将增加约2,750亿美元，达到约9,700亿美元。持有的SpaceX股份（包括选择权），价值6,880亿美元。如果周五在公开市场取得成功，马斯克有望跻身万亿富翁行列。

若能达到业绩目标，获得总计达13亿股B类股票（分批授予），他的财富将进一步飙升。上述业绩目标包括： SpaceX的市值需达7.5万亿美元，必须建成每年可提供100太瓦运算能力的非地球数据中心，并在火星上建立一个至少拥有100万居民的永久性人类殖民地。

另外，马斯克在股票上市一年后才能出售任何股份，IPO后（不包括可能的超额配售）将控制84%的投票权。

集团将于周五在纳斯达克和纳斯达克德州交易所上市，股票代码为「SPCX」。高盛集团、摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通主导此交易，另有18家银行参与其中。

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