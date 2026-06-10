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太古发换股债筹47亿 用国泰股份交换 变相最多减持5.9%

股市
更新时间：00:04 2026-06-10 HKT
发布时间：00:04 2026-06-10 HKT

太古（019）公布，发行47亿元一年期可换股债券，将以旗下国泰（293）股份交换，倘若悉数行使，太古将减持5.9%国泰持股。太古表示，发债后仍保留于国泰的重大长期战略性持股，对国泰航空保持信心及坚定承诺，并且无意就国泰的管治及管理安排，作出任何重大改变建议。

太古：对国泰保持信心及坚定承诺

发债条款显示，可换股债券属零息债券，年期一年，投资者可在债券发行后41日起行使权益，以每股作价13.18元换取国泰股份，较国泰收市价12.81元，存溢价2.9%。太古指，集资所得款项净额用作一般营运资金用途。

太古持国泰45.1%

目前太古持有国泰45.1%股份，倘若可换股债悉数行使，太古奖变相减持5.9%，持股将降至39.2%，仍为最大单一股东。

太古表示，透过债券发行筹集资金对其具有裨益，将可增加其营运资金、进一步强化资产负债表及提高其财务灵活性，使该集团可凭借其稳健的信贷状况，按具吸引力的条款取得资金，同时保留于国泰航空的重大长期战略性持股。

今年曾售2.5%股份 抵销国泰回购影响

今年3月太古曾出售国泰2.52%股权，套现约18亿元，主要由于国泰今年回购另一名主要股东卡塔尔航空的股份后，太古对国泰的持股比例被动提升至47.64%，当时出售后持股回落至45.12%水平。

相关新闻：太古减持国泰2.5%股权套现18亿 降回卡塔尔航空离场前水平

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