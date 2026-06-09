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韩股三连跌后 单日劲弹8.2% 分析称三星和SK海力士估值仍极具吸引力

股市
更新时间：15:37 2026-06-09 HKT
发布时间：15:37 2026-06-09 HKT


韩国综合指数（KOSPI）连跌3日后反弹，单日急升612点或8.2%，收报8096点；其中市场焦点股三星电子（韩：005930）股价收市升9%，SK海力士（韩：000660）股价更升近16%。据外媒引述首尔Billionfold资产管理公司行政总裁An Hyungjin表示，记忆体晶片制造商三星和SK海力士是全球最受关注的行业之一，估值仍然极具吸引力，并指许多人都在等待股价回调时买入。

韩股波动性飙升 频频触发熔断

随着股价快速攀升，韩国股市的波动性也同步飙升。报道指出，本周一及周二期间，KOSPI指数与韩国创业板指数（KOSDAQ）均触发了熔断机制。同时，韩国股市的隐含波动率大幅飙升12点，有望创下2008年金融危机以来新高收市水平。

周二上涨由本土机构投资者领军

有分析指出，杠杆ETF因需每日再平衡以维持目标杠杆比率，被认为是加剧市场波动的原因之一。三星证券分析师Lee Jongwook则表示，近期剧烈波动源于市场结构性变化，而非周期方向的转变，建议投资者在抛售后维持现有仓位，甚至择机加仓。

报道提到，韩股周二的上涨行情由韩国本土机构投资者领涨，而外国投资者继续抛售KOSPI，韩国国内散户也呈净卖出。

相关文章：拆解韩股跌势超越全球 受累外资撤退及杠杆效应 高盛力撑有望反弹

 

 

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