腾讯发债规模最高45亿美元 据报美元债认购额逾30亿美元 最快今日定价



据彭博引述消息报道，腾讯（700）已开始美元债和点心债的推销工作，最高融资规模为45亿美元（约351亿港元），这相对与投资者讨论后的最初设想有所上调。

报道指出，腾讯拟发行的10年期和20年期美元债券，初始定价指引分别较美债息率高出约80个基点和90个基点；同时计划发行10年期和30年期离岸人民币债券（点心债），初始定价指引分别约2.95厘和3.55厘。

点心债认购额已逾205亿人币

截至周二上午，美元债券的认购额已超过30亿美元，点心债认购额则超过205亿元人民币。这些债券最早可能在周二完成定价，而发债所得款项将用于再融资及一般公司用途，例如开发AI产品和服务。

若顺利定价，将是腾讯自2021年以来首次发行美元债券，也是继去年首次发行点心债后的第二次，并可能成为自2020年发行60亿美元债券以来最大规模。

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