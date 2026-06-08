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騰訊傳發美元及點心債籌234億 早前更新中期票據計劃時間表

股市
更新時間：18:48 2026-06-08 HKT
發佈時間：18:48 2026-06-08 HKT

據外電引述知情人士透露，騰訊控股（700）正籌備發行美元及離岸人民幣的雙幣債券，預計集資約30億美元（約234億港元），最快於周二（9日）定價。另外報道引述該集團指，已獲監管機構批准發行最多45億美元離岸債務，惟是次未必用盡額度。騰訊未有回應報道。

中期票據計劃資金作一般用途

騰訊同日公布，已更新其300億美元的全球中期票據計劃，並向聯交所申請於未來12個月內以債務發行方式上市，同時建議向專業投資者進行國際性發售。集團表示，擬將每次發行所得款項淨額用作一般企業用途。目前該計劃仍有本金總額175.1億美元的未償還票據。

2021年以來首發美元債

外電引述消息人士指，是次發行將包括10年期及20年期美元債，以及10年期及30年期離岸人民幣債（俗稱點心債），資金用於再融資及一般企業用途。若成功定價，將是騰訊自2021年以來首次發行美元債，亦是繼去年首次發行點心債後的第二次。

報道指，騰訊管理層在周一的投資者推介會上表示，今年包括雙邊貸款在內的到期債務達35億美元，明年到期債務為28億美元。彭博數據顯示，騰訊在2026年並無公開離岸債券到期，但有一筆25億美元票據將於2028年到期。

險企南下投資點心債 降企業融資成本

報道指，是次發債正值北京當局近期允許部分大型保險公司通過擴大的南向投資計劃買入點心債，刺激內地資金對離岸人民幣債券的需求，有助騰訊以較低成本融資。

上季收入放緩 AI投資計劃加碼

上月騰訊公布首季業績，錄得六個季度以來最慢的收入增長。集團已承諾今年將AI投資至少翻倍至逾360億元人民幣，惟在用戶採用率及大語言模型開發方面仍落後於字節跳動及阿里巴巴等競爭對手。

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