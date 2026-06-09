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OpenAI保密申请美国IPO 目标估值料达1万亿美元

股市
更新时间：10:33 2026-06-09 HKT
发布时间：10:33 2026-06-09 HKT

据路透报道，OpenAI周一已保密提交美国IPO申请，最快9月上市，目标估值将高达1万亿美元。不过，目前OpenAI并未透露IPO具体规模或条款，亦未有确定上市时间表。报道则引述公司一份声明中指出，「这可能需要一段时间，因为我们想做的一些事情，作为一家私人公司可能更容易实现」。

SpaceX及Anthropic上市步伐更快

除了OpenAI之外，马斯克旗下SpaceX及另一AI初创企业Anthropic亦计划在美国上市。其中，SpaceX将率先上市，计划集资750亿美元，估值高达 1.75万亿美元，并有望成为史上规模最大的IPO。

至于OpenAI最大竞争对手之一的Anthropic，亦于6月1日宣布已保密提交美国IPO申请，该公司几周前已完成一轮高达650亿美元的巨额融资，估值达到9,650亿美元。Cerity Partners 合伙人舒尔曼（Michael Ashley Schulman ）更表示，在Anthropic完成巨额融资后抢先提交IPO申请时，OpenAI仍在权衡各种可能。

大型IPO或吸走市场资金

报道指出，虽然这些重量级企业的上市可能为美国IPO市场注入强劲活力，但银行家提出警告称，这些大型交易可能吸走原本可以流向规模较小公司的资金。D.A. Davidson董事总经理Gil Luria表示，SpaceX和Anthropic不仅在IPO筹备阶段领先于OpenAI，其他大型上市竞争对手还可能透过公开市场的二级市场发行，进一步筹集数百亿美元资金，「就像谷歌上周刚刚完成的那样」。

相关文章：Anthropic据报已保密提交IPO申请 最快今秋上市 或超越OpenAI

 

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