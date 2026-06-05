港证监上周与券商闭门会议 与会者称「友善」安抚业界 新股认购没大影响

香港证监会上周三（5月27日）就非法跨境证券活动，与业界人士召开闭门会议。有证券界人士形容，当时证监会态度「好友善」且安抚业界对「烧到埋身」的忧虑，有别于以往「好恶」和要求业界「醒醒定定」的警告语气。现时部分证券商仍然积极「抢客」，新股市场亦未受到影响。

部分券商续放心「抢客」

该名证券界人士指出，证券商要确保现有内地客户有身份证明及资金来源，有怀疑就要申报，又指「身有屎的（客户）已提款走」，但少于10个，新客则要「睇得紧啲」。至于新股市场方面，起初忧虑新股市场或会受到影响，但暂时认购情况和挂牌表现均尚可，反映新回拨机制有效。

另一证券行高层表示，是次内地监管部门出手之后，业界正积极研究如何配合香港证监会，暂时对新股认购没有太大影响。本报翻查资料发现，有证券行在中证监上月22日公布拟对老虎、富途和长桥证券作出行政处罚时，趁机推出转仓优惠。

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