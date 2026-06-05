中证监传深圳密晤港券商 了解整治内地存量客户情况 再提明确监管要求

自上月22日中证监开始整治非法跨境证券活动，有市场消息指，中证监近日于深圳会面香港各券商负责人，了解其整治内地存量客户的最新情况，并再次明确提出各项监管要求。自本周起有本地券商陆续开始进行整改工作，包括禁止内地客（只有内地身份证件）开户、清理违规客户和调整境内服务。不过，有市场分析指，港股市场主要受宏观经济影响，整治非法证券跨境活动对香港市场影响小。

消息指，中证监见券商负责人时再次明确提出各项监管要求，包括暂停境内线上开户，加仓交易不能是境内IP，并强调对于境内存量客户，均须在两年内完成整改，全面停止在境内非法提供交易等服务。

本周起有本地券商已开始整治活动，遭中证监「点名」的3券商已相继落实具体调整。老虎国际率先公布，自本月12日（即下周五）开始，针对境内交易服务，将暂停所有品种的新开仓及加仓交易，仅支持卖出及平仓；境内资金划转方面，暂停资金转入，转出功能则维持正常。长桥和富途亦紧随其后，宣布下周五起，对境内服务作出相同调整。三间券商均强调，调整不影响境外服务及客户资产安全。

受「点名」3券商已落实调整

另一方面，有券商暂停为内地客开户。在旺角港铁E出口，这个平日布满券商流动车及推广摊位的集中地，本周起场面冷清，以往常见的老虎、富途等摊位已连续多日不见踪影。

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记者以内地客身份向仍在摆摊的方德智投及华盛证券职员查询开户事宜，对方均明确表示，由于监管要求，自本周起已停止接受仅持内地身份证的客户开户，无论他们是否有香港银行户口，仅接受香港身份证或国外护照持有人申请。不过，社交平台小红书有不少网民分享消息，仍有港资和美资券商可为亲自来港，并持有香港或外国银行户口的内地客开户，惟需证明资金来源合法以及签署声明。

传东南亚国家抗拒被点名券商

有券商高层人士表示，有中资背景的本地券商几乎全面暂停为内地客户开户，券商出现做法不一的情况，有机会是由于监管机构对于能否为内地客开户，尚未有明确及统一的细则。香港证券及期货专业总会会长陈志华则表示，部分券商对新政策作出不同解读，有些甚至采取极端措施，例如完全不接受内地客户开户，呼吁业界切勿过分解读、把内部合规底线设定得比法规要求更高，这对自身业务营运并无好处。另有市场人士透露，有东南亚国家对于遭中证监点名的券商，到当地扩展业务改持较谨慎看法，甚至表示抗拒。

业界料整治对港股影响微

对于市场担忧内地客户可能因监管问题而急于抛售港股，陈志华表示，暂时未见有大量内地投资者因监管问题而沽货离场，而且香港作为国际金融中心，资金来源多样，内地投资者亦能通过港股通等合规渠道买卖港股，加上股市升跌主要跟随大围经济情况，监管要求相信不会拖累港股表现。金融服务界立法会议员李惟宏亦说，本地券商拒绝为内地客开户并非主流做法，亦未见到内地投资者普遍因监管忧虑而急于抛售港股。

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