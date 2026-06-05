恒指低开67点 联想挫4.5% 海力士及三星两倍杠杆产品挫近15%｜港股开市

美股三大指数周四个别发展，道指「破顶」曾飙970点，纳指则因博通业绩逊预期而一度下跌逾1%。道指收市大升874点或1.73%，报51561点；标指升30点或0.41%，报7584点；纳指跌23点或0.09%，报26830点；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.6%，报6597点。

博通AI晶片收入预测令市场失望，收市泻12.6%。拖累同业的AMD及美光科技分别跌3.5%及7.7%。大型科技股普遍上升，Alphabet升3.68%，英伟达升1.94%，亚马逊升1.51%，Meta升0.74%，苹果升0.31%，微软亦升0.17%；Tesla则逆市跌1.24%。

港股方面，恒指今早低开67点，报25186点。腾讯（700）及美团（3690）齐升约0.5%；阿里巴巴（9988）平开。联想（992）挫4.5%。

澜起科技（6809）、兆易创新（3986）跟随外围晶片股受压，齐跌4%；华虹半导体（1347）跌3.5%；中芯（981）跌0.85%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）齐挫近15%。

龙丰首挂跌逾16%

今日有3只新股挂牌，龙丰集团 (2290)开报4.32元，较上市价5.18元低16.6%；天辰生物(1779)开报144.3元，较上市价96.06元高出50.2%；大金重工 (1081)开报66.4元，与上市价相同。

北水动向方面，周四净卖出港股3.15亿港元。华虹半导体 (1347)、泡泡玛特 (9992)、中海油 (883)分别获净买入7.09亿港元、5.52亿港元、2.48亿港元；中国宏桥 (1378)、腾讯(700)、美团(3690)分别遭净卖出5.81亿港元、5.22亿港元、4.72亿港元。



