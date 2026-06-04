恒指大跌379点 ATMXJ全受压 友邦挫7% 专家料短线下跌有限｜港股收市

晶片制造商博通上季收入略逊预期，亚太区股市AI炒风急降温，当中韩股表现最曳，跌1.8%。港股则低开低走，收报25253点，跌379点或1.5%，连跌两日累跌784点或3%，跌凸周二640点的升幅。大市成交额回落至2702亿元，为近9个交易日以来最少。

港股三大指数连跌两日，恒指低开168点，报25465点，随即跌幅收窄至134点，逼近两万五关口，惟淡友继续发力，午后低见25188点，跌445点，终收报25253点，跌379点或1.5%。国指收报8501点，跌94点或1.1%。科指报4975点，跌81点或1.6%。

内地股市下跌，上证指数收报4057点，跌26点或0.6%；深成指报15661点，跌43点或0.3%；创业板指数报4088点，跌34点或0.8%。亚太区股市方面，韩国综合指数收报8639点，跌162点或1.8%；台湾加权指数报45677点，跌781点或1.7%；日经指数收报67470点，跌931点或1.4%。

ATMXJ全军覆没，阿里巴巴（9988）收报123.5元，跌2.4%；美团（3690）报78.6元，跌2.2%；腾讯（700）收报459元，跌1.6%；小米（1810）报28.38元，跌0.7%；京东（9618）报115元，跌0.1%。

国产大模型双雄齐跌 联想急吐4%

AI相关股方面，晶片股个别发展，中芯（981）报81.5元，跌1.7%；华虹半导体（1347）报156.5元，升3.2%，连升两日。国产大模型双雄走低，智谱（2513）收报1426元，跌2.5%；MINIMAX（100）报663.5元，跌1.7%。联想（992）连跌两日，收报25元，跌4.4%。

重磅股方面，创科实业（669）收报120.4元，升1.7%，为表现最好的蓝筹股。宁德时代（3750）收报723.5元，跌7%，为表现最差的蓝筹股。友邦（1299）亦报76.7元，大跌6.7%。

聂Sir：港股将受惠外围转弱

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，美股隔晚出现借势调整，加上美伊局势未明确，令环球股市缺乏上升动力，而博通业绩亦影响亚太股市表现，尤其是以半导体为主的日韩股市。他指出，港股目前积弱，但「哪怕恒指再跌，都不会跌很多」，留意恒指短期能否守住25000点，下个支持位为24700点，市场正在关注腾讯和阿里能否有好消息传出，以摆脱弱势。

对于SpaceX即将在美国上市，他认为美国股市的资金有机会转移至SpaceX，而当美股转弱时，资金或会吸纳估值较低的港股，从而利好港股市场。

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1215：恒指今早低开167点后，表现持续向下，最多曾跌390点，低见25243点，截至中午以近低位收市，报25274点，跌358点或1.4%，半日成交1,438亿元。科指中午收报4984点，跌72点或1.43%。

重磅蓝筹股中，友邦（1299）半日急跌4%，连同阿里（9988）及腾讯（700）分别跌2.4%及1.9%，为拖累恒指最主要股份。若单计股价变幅，则以洛钼（3993）半日跌5.7%为最差表现蓝筹，宁德时代（3750）及中国宏桥（1378）亦分别跌4.9%及4.7%。

大摩料内地收紧监管 对保险影响有限

消息面上，近期内地收紧对跨境股票交易监管，同样引发市场对内地访客购买保险的关注。不过，大摩认为实际影响可能有限，主因跨境保险销售与跨境证券交易属不同性质活动，而且前者已存在超过20年。该行又指，观察到香港保险产品需求可能上升，部分主要保险公司亦已于第二季推出具竞争力的保费回赠优惠，以实现其KPI目标。

各板块表现中，在市场忧虑美国加息下，有色金属股明显受压。除了洛钼及中国宏桥外，江铜（358）跌逾4%、赣锋锂业（1772）跌3.9%，中铝（2600）亦跌3.7%。

曦智科技停牌 影响半新股情绪

另一方面，曦智科技（1879）今早开市前停牌，亦影响半新股投资情绪。其中，果下科技（2655）及金浔资源（3636）均跌一成；英矽智能（3696）跌逾6%；剂泰科技（7666）、群核（068）及思格新能（6656）均跌逾半成。

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0920：中东局势继续反复，美国总统特朗普周二（3日）表示，美国与伊朗的谈判进展顺利，双方有可能于本周末达成协议，一旦协议签署后，霍尔木兹海峡将立即重新开放；不过，伊朗外交部长Abbas Araghchi表示，相关谈判「没有取得任何实质进展」。

韩国财长忧杠杆投资增加

美股三大指数周三向下，其中道指收市跌620点或1.21%，报50687点；标指跌56点或0.74%，报7553点；纳指跌239点或0.89%，报26853点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦跌2.47%至6637点。

亚太区股市方面，日股暂跌约1.5%至67366点，韩股亦跌约1.8%至8640点。韩国财长表示，对杠杆化股票投资的增加感到担忧，将采取行动应对金融市场的任何「羊群效应」。

港股方面，恒指今早低开167点，报25465点。蓝筹股中，联想（992）跌逾5%；比亚迪（1211）跌逾3%；紫金（2899）亦跌2.45%。

重磅科技股普遍受压，阿里巴巴（9988）跌1.1%；腾讯（700）跌0.8%；美团（3690）亦跌0.9%；京东（9618）无起跌；小米（1810）则升0.1%。

段永平再增持泡泡玛特

个股消息中，段永平再次增持泡泡玛特（9992）466万股，涉资7.57亿元，持股比例由5.69%上升至6.04%。泡泡玛特开市报181元，升近1%。

ASMPT完成出售附属公司

ASMPT（522）公布，已完成向应用材料公司出售美国间接全资附属公司，交易购买价为1.2亿美元（约9.36亿港元）。ASMPT开市报186.4元，跌0.2%。

文远知行及小马智行获纳北水

此外，文远知行（800）与小马智行（2026）将于今日起获调入港股通，两股开市分别报21.2元及83.4元，均无起跌。

北水动向方面，昨日净买入港股186.82亿元，盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及中芯国际（981）分别获净买入75.34亿元、16.61亿元及16.27亿元；而联想（992）、长飞光纤（6869）及美团（3690）则分别遭净卖出8.74亿元、4.94亿元及3.44亿元。