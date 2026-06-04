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中东局势反复 恒指低开167点 联想跌半成 文远知行及小马智行纳港股通｜港股开市

股市
更新时间：09:25 2026-06-04 HKT
发布时间：09:25 2026-06-04 HKT

中东局势继续反复，美国总统特朗普周二（3日）表示，美国与伊朗的谈判进展顺利，双方有可能于本周末达成协议，一旦协议签署后，霍尔木兹海峡将立即重新开放；不过，伊朗外交部长Abbas Araghchi表示，相关谈判「没有取得任何实质进展」。

韩国财长忧杠杆投资增加

美股三大指数周三向下，其中道指收市跌620点或1.21%，报50687点；标指跌56点或0.74%，报7553点；纳指跌239点或0.89%，报26853点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦跌2.47%至6637点。

亚太区股市方面，日股暂跌约1.5%至67366点，韩股亦跌约1.8%至8640点。韩国财长表示，对杠杆化股票投资的增加感到担忧，将采取行动应对金融市场的任何「羊群效应」。

港股方面，恒指今早低开167点，报25465点。蓝筹股中，联想（992）跌逾5%；比亚迪（1211）跌逾3%；紫金（2899）亦跌2.45%。

重磅科技股普遍受压，阿里巴巴（9988）跌1.1%；腾讯（700）跌0.8%；美团（3690）亦跌0.9%；京东（9618）无起跌；小米（1810）则升0.1%。

段永平再增持泡泡玛特

个股消息中，段永平再次增持泡泡玛特（9992）466万股，涉资7.57亿元，持股比例由5.69%上升至6.04%。泡泡玛特开市报181元，升近1%。

ASMPT完成出售附属公司

ASMPT（522）公布，已完成向应用材料公司出售美国间接全资附属公司，交易购买价为1.2亿美元（约9.36亿港元）。ASMPT开市报186.4元，跌0.2%。

文远知行及小马智行获纳北水

此外，文远知行（800）与小马智行（2026）将于今日起获调入港股通，两股开市分别报21.2元及83.4元，均无起跌。

北水动向方面，昨日净买入港股186.82亿元，盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及中芯国际（981）分别获净买入75.34亿元、16.61亿元及16.27亿元；而联想（992）、长飞光纤（6869）及美团（3690）则分别遭净卖出8.74亿元、4.94亿元及3.44亿元。   

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