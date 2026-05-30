美股打破「Sell in May」魔咒 道指首破51000点 摩通戴蒙忧炒风亢奋 分析员：油价高企威胁未除

在市场预期美伊接近达成停战协议的乐观情绪下，美股三大指数在5月的最后一个交易日再创新高，道指首次突破51000点，美股5月打破「Sell in May（卖出离场）」的传统智慧。

标指连升9周 逾2年最长连升

道指周五收市升363点或0.72%，报51032点，首次突破51000点大关。标指及纳指分别收报7580点及26972点，升幅均约0.2%。按周计，标指录得罕见的9周连升，创下2023年12月以来的最长连升。总结整个5月份，标指累升5.15%，纳指大升8.36%，道指则上升2.78%。

地缘政治局势的缓和带动美股向上，美国总统特朗普周五在社交媒体上发文表示，自己「正在战情室开会」，将与团队就与伊朗的和平协议「做出最终决定」。前一天，美国财长贝森特也透露，华盛顿与德黑兰有望达成结束战争的协议，国际油价应声大跌。布油过去一周大跌11%，5月份累计跌幅高达19%，创下自2020年3月以来的最大单月跌幅。纽油5月亦下跌17%。油价显著回落，缓解了市场对通胀和企业成本的担忧，进一步利好股市气氛。

戴尔暴涨逾32% 特朗普大赚3倍

此外，人工智能（AI）续成美股上升的引擎，戴尔科技（DELL）第一财季收入按年飙升近88%，并将本财年AI伺服器收入指引大幅上调至600亿美元，戴尔股价周五暴涨32.76%。值得一提的是，身为股东之一的美国总统特朗普曾于今年2月买入价值100万至500万美元的戴尔股票，如今该笔投资已升逾3倍。

重磅科技股苹果（AAPL）周五再创历史新高，在5月的20个交易日中，苹果有多达16天创下盘中历史新高。不过，商业航天板块因贝索斯旗下的蓝色起源（Blue Origin）发生火箭爆炸事件而受挫，与其有发射协议的AST SpaceMobile股价大跌近15%。

另外，微软在社交媒体发文，预告即将迎来「个人电脑（PC）的新时代」，据报微软和英伟达将于下周举行的微软Build开发者大会及台北电脑展上，揭晓全新基于Arm架构的PC晶片。微软周五升5.45%，英伟达则跌1.45%。

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戴蒙：狂热情绪似过去大跌前

摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）周五形容当前的股票市场「亢奋」，「我以前见过这种情况。亢奋可能会持续很久，而且并不一定是坏事。」但他警告个别板块存在炒作，并将紧缩的信贷利差视为潜在隐忧，「这会让人感觉良好，但如果出现问题，资产价格可能会下跌，利率对资产价格而言就像重力。」

戴蒙在周三举行的战略决策会议上，提到美股1972年、1986年、2000年及2007年大跌前，也曾出现过类似的狂热情绪，表现现时的「亢奋」难以让他感到安心。事实上，戴蒙近月也一再警剔市场留意风险。

另外，不少专家已对美股后市持谨慎乐观态度，并提醒投资者「赚轻松钱」的阶段可能已经过去。

分析师料标指进入整固阶段

从技术因素及估值看，美股或出现放缓迹象，标指已连续6个交易日单日升跌幅未超过0.7%，为2月伊朗战争爆发以来首见的淡静。DataTrek Research联合创办人拉贝（Jessica Labbe）指出，往绩表明标指可能从此处进入整固阶段，升幅将明显放缓。她强调，尽管企业盈利持续超预期增长，但受美债息高企及顽固通胀限制，市场的远期市盈率仍停滞在21至22倍的水平。这种「缺乏重新估值（re-rating）」的现象，将是决定美股能否展开新一轮显著上升的关键。

Voya Investment Management股票首席投资官利多特斯（James Lydotes）亦提醒，虽然油价近期大跌，但由于霍尔木兹海峡已成为地缘「咽喉要道」，风险溢价高企，油价长期仍可能保持高位，这将在未来持续损害企业盈润水平并加剧通胀担忧。