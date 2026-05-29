内房股5月冲高回落 受累资金分流AI股 后市还看楼市新政效应

内地楼市于今年「五一」假期期间，一度传出回暖行情，连带部份内房股也冲高，但近期却出现显著回落。若以三大内房蓝筹股计，华润置地（1109）、中国海外（688）及龙湖地产（960）本月升幅一度达22%、25%及27%，但截至周四股价升幅已回落至6%、14%，以及倒跌逾6%。对于近期走势转弱，华泰证券指港股市场情绪接近恐慌区间，令科技股与内房股均受压；同时，目前资金更青睐AI算力、半导体等科技硬件方向，而内房股作为传统周期板块，正遭遇资金分流影响。

今年首4月数据逊预期损信心

另一方面，国家统计局上周一（18日）公布数据显示，今年1至4月全国房地产开发投资按年下降13.7%，较市场预期下降11.5%为差，打击了市场信心。同时，4月70城房价按年跌幅扩大至3.5%，创下11个月最大跌幅，即使按月跌幅已收窄至0.1%，但仍反映「以价换量」格局并未根本改变。

5月和6月料成楼市新政关键期

不过，随着内地一线城市进一步推出提振楼市政策，料有助稳定房地产市场，同时5月和6月这两个月的窗口期，或成观察楼市新政实际成色的关键阶段。今年4月29日，深圳发布了《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，明确优化调整房屋限购政策等措施。根据中指研究院数据亦显示，5月1日至24日，深圳二手住宅成交量按年增长15%。

试点收购对象为总价在300万元人民币以内，建筑面积在70平方米以下，位于广州环城高速以内的二手住宅，楼龄不限。

此外，广州早前亦召开《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》系列配套文件新闻发布会，为支持居民改善住房条件，畅通一二手住房置换链条，安居集团将立即启动支持居民「卖旧买新」试点工作，试行期至2026年12月31日止，按照「政府引导、市场运作、自愿参与」的原则，以市场化方式收购二手住宅。

试点收购对象为总价在300万元人民币以内，建筑面积在70平方米以下，位于广州环城高速以内的二手住宅，楼龄不限。收购价格以市场成交价为参考，采用「两次评估＋协商确认」机制，通过第三方专业机构初次询价评估及覆核评估，与居民协商确定收购价格，确保公正合理。收购后的旧房将优先用于保障性住房、人才公寓等用途，重点服务新市民、青年人等群体的住房需求，以及城市自主更新项目的居民腾迁。

据内媒引述广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，国企收储后，通过程度不一的改造，提高适租性，就能够让其本来的优势发挥出来，补充政府在保障性租赁住房、临时安置、改造安置、人才住房等方面的房源需求，同时也能畅通房地产市场置换循环，满足居民改善住房条件的需求。

李宇嘉又指，为支持居民「卖旧买新」，各相关方都要积极参与，畅通楼市一手和二手住房循环，例如开发商要适当给予额外优惠，银行贷款利率可在平均水平上再次下调，代理中介机构可以给出优惠、减免佣金，政府则可以对住房「以旧换新」提供家装补贴等。

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