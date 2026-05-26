内地投资者寻海外炒股替代方法 应对中证监行动 有投资者先沽为敬

中国证监会日前打击非法跨境炒股后，据报内地投资者正争相寻找买卖海外股票的替代方法。彭博引述金诚同达律师事务所合伙人汪灵罡（Allen Wang）表示，一些客户已开始将境外股票交易，转移到汇丰或中国银行香港分行，因这些机构仍允许跨境交易，又指出投资者毋须出售所持股票，因为帐户可以通过托管人迁移进行转移。

投资者转仓到银行

汪灵罡表示，银行长期以来都是内地投资者跨境交易的可行选择，但费用较高、效率较低，其吸引力不如富途等券商，然而目前政策尚不很明朗，客户担心银行也会被禁止。

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中资券商香港分行正评估影响范围

彭博引述知情人士报道，一些中资券商的香港分行正等待政策进一步明朗，以评估影响范围，随后再决定是否调整业务，有业界希望在2022年之前开设的帐户，或可以免受此次整顿波及。

富途内地户即日沽清美股

报道引述一名身处美国从事AI人工智能领域工作的投资者指出，在内地公布措施堵塞资本管制漏洞后，他于富途平台持有价值约12万美元（约93.6万港元）的股票，已即日抛售所有美股，并于港股周二复市后再出售剩余持仓。他表示，中国担心资本外流加剧，所以关闭跨境交易渠道，迫使资金回流到国内市场，「因此我离场了」。

有人借香港地址抽IPO

报道又引述一名在内地任银行职员的女投资者称，去年用一位香港朋友的地址资料在富途开设一个帐户，以便在香港抽新股，而当中证监新规公布后，急忙联系其他券商寻求变通办法，但发现券商开户要求进一步收紧。她又称，有些人正准备转到新加坡或美国的券商参与交易，但她个人不打算开户，而是准备抛售价值200万元人民币持仓，以避免风险。

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